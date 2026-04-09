Accidentes mortales en el trabajo cayeron 54% en el primer trimestre del año

Los accidentes laborales mortales se redujeron 54% en el primer trimestre, pasando de 13 en 2025 a seis en 2026. Lo anunció el director de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), Luis Puig, durante la presentación del balance del primer año del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo.
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“En el primer trimestre del año pasado tuvimos 13 accidentes mortales y en el mismo período de este año bajamos a seis”, destacó Puig, al abrir la conferencia de prensa, subrayando una reducción sustancial de la siniestralidad. No obstante, advirtió que estos datos “no pueden generar conformidad” y obligan a profundizar las acciones.
Puig recordó que el compromiso fue lanzado el 1 de abril de 2025 con el objetivo de instalar una estrategia nacional sostenida en la defensa de la vida y la salud en el trabajo. En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos iniciales fue trasladar ese compromiso al territorio, promoviendo el tripartismo, la capacitación y la sensibilización.
Miles de accidentes
Advirtió que en el país registraba más de 40.000 accidentes laborales anuales —según datos del Banco de Seguros del Estado (BSE)— y una frecuencia de accidentes mortales cada siete a 10 días.
Fue a partir de allí que se impulsaron campañas específicas, particularmente en sectores de riesgo como la construcción, así como instancias de respuesta rápida ante situaciones críticas.
Indicó que en 2025 se registraron 42 accidentes mortales, con una reducción marcada en el último trimestre del año. En el primer trimestre del año pasado se contabilizaron 13 fallecimientos, mientras que en el mismo período del presente año la cifra descendió a seis. Si bien valoró la tendencia, insistió en que la situación continúa siendo grave y que la reducción debe consolidarse en el tiempo.
Cambio cultural
Por su parte, la subinspectora Andrea Bouret señaló que la gestión de la IGTSS en 2025 se centró en promover un cambio cultural en materia de prevención de riesgos laborales, tomando como base la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, destacó el fortalecimiento de la presencia inspectiva en el interior del país, así como el desarrollo de instancias de capacitación descentralizadas.
En el cierre, el ministro Juan Castillo definió la instancia como una rendición de cuentas y subrayó que los avances registrados son resultado de un esfuerzo colectivo.
Destacó el rol de trabajadores, empleadores y del cuerpo inspectivo, y reafirmó que la mejora en las cifras no debe ocultar la persistencia de situaciones evitables.