Accidentes mortales en el trabajo cayeron 54% en el primer trimestre del año

Miles de accidentes

Advirtió que en el país registraba más de 40.000 accidentes laborales anuales —según datos del Banco de Seguros del Estado (BSE)— y una frecuencia de accidentes mortales cada siete a 10 días.

Fue a partir de allí que se impulsaron campañas específicas, particularmente en sectores de riesgo como la construcción, así como instancias de respuesta rápida ante situaciones críticas.

Indicó que en 2025 se registraron 42 accidentes mortales, con una reducción marcada en el último trimestre del año. En el primer trimestre del año pasado se contabilizaron 13 fallecimientos, mientras que en el mismo período del presente año la cifra descendió a seis. Si bien valoró la tendencia, insistió en que la situación continúa siendo grave y que la reducción debe consolidarse en el tiempo.

Cambio cultural

Por su parte, la subinspectora Andrea Bouret señaló que la gestión de la IGTSS en 2025 se centró en promover un cambio cultural en materia de prevención de riesgos laborales, tomando como base la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, destacó el fortalecimiento de la presencia inspectiva en el interior del país, así como el desarrollo de instancias de capacitación descentralizadas.

En el cierre, el ministro Juan Castillo definió la instancia como una rendición de cuentas y subrayó que los avances registrados son resultado de un esfuerzo colectivo.

Destacó el rol de trabajadores, empleadores y del cuerpo inspectivo, y reafirmó que la mejora en las cifras no debe ocultar la persistencia de situaciones evitables.