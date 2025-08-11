La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó este lunes su “enérgico rechazo y condena” al asesinato de seis periodistas en Gaza, atribuido a fuerzas israelíes, al que calificó como “un nuevo crimen de guerra” y una violación del derecho internacional humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
rECLAMARON accionar de ONU
APU condenó el asesinato de seis periodistas en Gaza y lo calificó como "crimen de guerra"
"Quienes portan un micrófono y/o una cámara no están empuñando un fusil, sino información que brinde garantías para el respeto de los derechos humanos", expresaron desde APU.