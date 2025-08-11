APU condenó el asesinato de seis periodistas en Gaza y lo calificó como "crimen de guerra"

Las víctimas de este nuevo ataque fueron identificadas como Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Nufal y Moamen Aliwa —todos del medio Al Jazeera— y Mohamed Al Khalidi, del medio palestino Sahat.

“El rol de los y las corresponsales de guerra es vital para mantener informada a la sociedad civil” y que “quienes portan un micrófono y/o una cámara no están empuñando un fusil, sino información que brinde garantías para el respeto de los derechos humanos”, expresa lamisiva de APU.

Reclamo a Naciones Unidas

La asociación reclamó a Naciones Unidas que avance “sin más dilatorias” en una convención internacional vinculante que garantice la seguridad de periodistas y que los crímenes contra profesionales de los medios “sean debidamente procesados en la Corte Penal Internacional”.