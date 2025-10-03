Intendencia cubrirá con policías espirometrías ante la falta de inspectores

Como la intendencia redujo la cantidad de horas a disposición de los inspectores –por ejemplo, para controles en las noches y madrugadas de los fines de semana– los inspectores tendrán menor posibilidad de aumentar su sueldo con esas compensaciones.

En medida de protesta, entonces, decidieron no anotarse para este fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Movilidad acordó con la Policía

Desde el departamento de Movilidad coordinarán con la Policía para que efectivos cubran los puestos de los inspectores que no estarán disponibles. De cualquier manera, en la comuna entienden que la decisión de los trabajadores es algo extraordinario para este fin de semana y que luego se encauzará la situación.

Más allá de que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) había rechazado el plan de Bergara para mejorar a corto plazo la situación financiera de la intendencia, y se había deslindado de "toda responsabilidad" de cómo afectaría los servicios de la comuna, hasta el momento no se habían visto consecuencias.

Bergara, por su parte, aseguró en entrevistas que las medidas no tienen una "magnitud imponente" que afecte el trabajo de la comuna. "Las cosas se van a ir diseñando departamento a departamento en comunicación con Adeom, de manera tal que no haya una perturbación en la continuidad de ningún servicio", dijo en TV Ciudad.

Además de la medida de este fin de semana, la coordinadora de tránsito y transporte de Adeom hará un paro el próximo miércoles 8 desde las 10:00. Los trabajadores rechazan los "recortes", piden que ingrese personal por concurso en todas las áreas de Tránsito y Transporte de la intendencia, que haya promociones para funcionarios actuales, que se invierta en infraestructura y mejores equipos y que se hagan talleres sobre salud mental.