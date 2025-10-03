Hacete socio para acceder a este contenido

Intendencia cubrirá con policías espirometrías ante la falta de inspectores

En protesta por reducción de viáticos y horas extras, inspectores de tránsito no trabajarán este fin de semana.

La intendencia cubrirá con policías la falta de inspectores de tránsito.

 Foto: Gastón Britos/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La situación financiera que atraviesa la Intendencia de Montevideo llevó a que el intendente Mario Bergara tomara algunas medidas para recomponer los números de la comuna capitalina.

El jerarca, anunció a mediados de setiembre un paquete de medidas a corto plazo con las que, aseguró, ahorrará alrededor de US$ 19 millones. Entre ellas, incluyó la reducción de 40% de las horas extras y jornadas especiales (es decir, los viáticos). Frente a esta situación, los inspectores de tránsito decidieron no trabajar este fin de semana en los horarios de control de espirometrías y picadas.

Los inspectores elegían trabajar estos horarios debido a la conveniencia que suponía cobrar esos viáticos y, por ende, ganar más dinero en el mes.

Como la intendencia redujo la cantidad de horas a disposición de los inspectores –por ejemplo, para controles en las noches y madrugadas de los fines de semana– los inspectores tendrán menor posibilidad de aumentar su sueldo con esas compensaciones.

En medida de protesta, entonces, decidieron no anotarse para este fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Movilidad acordó con la Policía

Desde el departamento de Movilidad coordinarán con la Policía para que efectivos cubran los puestos de los inspectores que no estarán disponibles. De cualquier manera, en la comuna entienden que la decisión de los trabajadores es algo extraordinario para este fin de semana y que luego se encauzará la situación.

Más allá de que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) había rechazado el plan de Bergara para mejorar a corto plazo la situación financiera de la intendencia, y se había deslindado de "toda responsabilidad" de cómo afectaría los servicios de la comuna, hasta el momento no se habían visto consecuencias.

Bergara, por su parte, aseguró en entrevistas que las medidas no tienen una "magnitud imponente" que afecte el trabajo de la comuna. "Las cosas se van a ir diseñando departamento a departamento en comunicación con Adeom, de manera tal que no haya una perturbación en la continuidad de ningún servicio", dijo en TV Ciudad.

Además de la medida de este fin de semana, la coordinadora de tránsito y transporte de Adeom hará un paro el próximo miércoles 8 desde las 10:00. Los trabajadores rechazan los "recortes", piden que ingrese personal por concurso en todas las áreas de Tránsito y Transporte de la intendencia, que haya promociones para funcionarios actuales, que se invierta en infraestructura y mejores equipos y que se hagan talleres sobre salud mental.

