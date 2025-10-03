Caso Ferrero: un hombre será imputado este viernes y otro fue liberado

La hipótesis de la Policía

La Policía maneja como principal hipótesis que el atentado esté vinculado a la incautación, en agosto, de 2.200 kilos de cocaína en Punta Espinillo, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 60 millones de dólares y por la que fueron imputadas cinco personas. La Policía maneja que ese cargamento estaría vinculado a los Fernández Albín, signados como el nexo local con la organización criminal liderada por Sebastián Marset.

El martes, un hombre de 55 años fue imputado por haber participado en el apoyo logístico del ataque conduciendo un auto Volkswagen Bora negro.

Los atacantes llegaron sobre las 5.00 del domingo a la casa de Ferrero en una camioneta blanca que posteriormente fue encontrada incendiada en la rambla costanera del arroyo Miguelete, en la zona del Cementerio del Norte. La Policía maneja que tres personas participaron en el ataque a Ferrero: el chofer y dos acompañantes, quienes ingresaron a la finca utilizando un tablón.

En el patio de la fiscal Ferrero efectuaron dos disparos contra la ventana de la cocina y tiraron una granada.