Dos personas fueron detenidas en la causa que investiga el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, según informó Fiscalía. Los detenidos son dos hermanos, uno de ellos de 50 años, que declararon en la tarde del jueves ante la fiscal Angelita Romano, en la audiencia de control de la legalidad de la detención.
Atentado
Caso Ferrero: un hombre será imputado este viernes y otro fue liberado
Además, hay otra persona detenida de 21 años que será indagado por posibles vínculos con el atentado, pero que fue detenido en el marco de otra investigación.