Nacional en apuros: Oliva se pierde gran parte del cierre del Torneo Clausura

Oliva se pierde mínimo 3 partidos

La lesión de Juan Cruz de los Santos no fue la única mala noticia. Según informó este viernes Minuto 1 en Carve Deportiva, otro que terminó con problemas físicos ante Juventud fue Christian Oliva. Si bien el volante trabajó con sus compañeros en los primeros días de la semana, la molestia aumentó y luego de realizarse estudios se confirmó que el jugador tiene un desgarro en el soleo. Esto lo descarta para el partido ante Cerro Largo y se perderá seguramente dos partidos más. El volante tendrá por lo menos 21 días de recuperación y si todo va bien y no hay contratiempos, podría llegar para los partidos ante Cerro y Defensor Sporting.

Peirano recompone el equipo

Ante la lesión de Oliva, el entrenador tendrá que buscar alternativas para el partido de este sábado ante Cerro Largo en el Gran Parque Central. Oliva no tiene sustituto claro en Nacional, por lo cual seguramente Lucas Rodríguez y Luciano Boggio jueguen en el doble cinco y se meta Lucas Villalba en el equipo titular.

Pasando en limpio, el probable equipo de Nacional para jugar ante los arachanes sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.