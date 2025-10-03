Nacional en apuros: Oliva se pierde gran parte del cierre del Torneo Clausura

El pasado domingo, Nacional empató 0-0 frente a Juventud en el Estadio Centenario y quedó algo relegado en el Torneo Clausura, ya que con 18 puntos aún en juego, el tricolor está tercero a cinco de la cima que hoy ocupa Peñarol, además de que no pudo estirar su ventaja como líder de la tabla Anual (cuatro unidades más que el segundo).
Pero el resultado no fue la única mala noticia para el tricolor esta semana. Primero se confirmó la lesión de Juan Cruz de los Santos, quien había ingresado ante los pedrenses en el minuto 54.
En las últimas horas le hicieron los estudios correspondientes y estos arrojaron que sufrió un desgarro en el isquiotibial, por lo que estará de baja las próximas semanas. Es su segunda lesión desde que llegó al albo; a comienzos de setiembre tuvo molestias en aductores.
Oliva se pierde mínimo 3 partidos
La lesión de Juan Cruz de los Santos no fue la única mala noticia. Según informó este viernes Minuto 1 en Carve Deportiva, otro que terminó con problemas físicos ante Juventud fue Christian Oliva. Si bien el volante trabajó con sus compañeros en los primeros días de la semana, la molestia aumentó y luego de realizarse estudios se confirmó que el jugador tiene un desgarro en el soleo. Esto lo descarta para el partido ante Cerro Largo y se perderá seguramente dos partidos más. El volante tendrá por lo menos 21 días de recuperación y si todo va bien y no hay contratiempos, podría llegar para los partidos ante Cerro y Defensor Sporting.
Peirano recompone el equipo
Ante la lesión de Oliva, el entrenador tendrá que buscar alternativas para el partido de este sábado ante Cerro Largo en el Gran Parque Central. Oliva no tiene sustituto claro en Nacional, por lo cual seguramente Lucas Rodríguez y Luciano Boggio jueguen en el doble cinco y se meta Lucas Villalba en el equipo titular.
Pasando en limpio, el probable equipo de Nacional para jugar ante los arachanes sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.