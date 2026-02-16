Adiós al calor extremo: la primera masa de aire frío del 2026 trae un inmenso alivio a Uruguay

Inumet: Nubosidad y rachas de viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes un cielo de algo nuboso a nuboso en gran parte del territorio. En el Área Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. Durante la tarde y la noche, se espera un incremento de la nubosidad con vientos del sector Este al Noreste que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.