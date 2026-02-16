Adiós al calor extremo: la primera masa de aire frío del 2026 trae un inmenso alivio a Uruguay

Uruguay transita este lunes una jornada de transición meteorológica caracterizada por el aumento de la nubosidad y un marcado componente de viento marítimo, según los últimos reportes de las principales agencias de monitoreo climático.
Inumet: Nubosidad y rachas de viento
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes un cielo de algo nuboso a nuboso en gran parte del territorio. En el Área Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. Durante la tarde y la noche, se espera un incremento de la nubosidad con vientos del sector Este al Noreste que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.
MetSul: Impacto de la masa de aire frío
Desde la agencia brasileña MetSul, se destaca la influencia de una masa de aire frío que, aunque comienza a retirarse, ha generado temperaturas inusualmente moderadas para la época estival. Según el análisis regional, el contraste entre el aire oceánico más frío y el calor continental continuará generando nubosidad baja y media sobre Uruguay. Se advierte por un "repunte gradual" de las mínimas a partir de hoy, situándose entre los 15°C y 19°C en el interior del país.
Windguru: Condiciones para la costa
Por su parte, los modelos consultados en Windguru confirman la persistencia de vientos moderados para la franja costera de Montevideo y Maldonado. La intensidad del viento se mantendrá constante entre los 10 y 30 km/h, afirmándose del sector sureste hacia el final de la jornada, lo que asegura condiciones de oleaje moderado y un alivio térmico para quienes se encuentren en la zona balnearia.