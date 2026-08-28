Un adolescente de 17 años fue formalizado por cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas provisoriamente como delitos de homicidio muy especialmente agravados, en el marco de la investigación por el quíntuple homicidio cometido en el barrio El Monarca, en Montevideo.
´Quíntuple homicidio
Adolescente de 17 años fue imputado por la masacre en El Monarca
Adolescente fue formalizado por cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas provisoriamente como delitos de homicidio muy especialmente agravados.