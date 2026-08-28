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Sociedad adolescente | Masacre | imputado

´Quíntuple homicidio

Adolescente de 17 años fue imputado por la masacre en El Monarca

Adolescente fue formalizado por cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas provisoriamente como delitos de homicidio muy especialmente agravados.

Adolescente irá al Inisa por 150 días.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un adolescente de 17 años fue formalizado por cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas provisoriamente como delitos de homicidio muy especialmente agravados, en el marco de la investigación por el quíntuple homicidio cometido en el barrio El Monarca, en Montevideo.

Detenido en La Chancha

El muchacho había sido detenido por personal del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, durante los allanamientos realizados durante los operativos desplegados ayer jueves en el barrio La Chancha, en el marco de la investigación del crimen.

El quíntuple homicidio ocurrió el 10 de julio de 2026, en la zona de calle 7 y calle Central, en el barrio El Monarca, jurisdicción de la Seccional 18ª. Como consecuencia del ataque murieron cuatro adultos y una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, varias personas fueron indagadas por su posible participación en el crimen. Entre ellas se encuentra el adolescente ahora formalizado.

Adolescente irá por 150 días al Inisa

En audiencia ante el Juzgado Letrado de Adolescentes de 3º Turno, la Justicia dispuso como medida cautelar la internación del adolescente en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el plazo de 150 días.

La resolución judicial establece que la calificación provisoria corresponde a cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas como homicidio muy especialmente agravado por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, todos en régimen de reiteración real.

La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios.

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