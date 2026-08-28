Adolescente de 17 años fue imputado por la masacre en El Monarca

De acuerdo con la investigación, varias personas fueron indagadas por su posible participación en el crimen. Entre ellas se encuentra el adolescente ahora formalizado.

Adolescente irá por 150 días al Inisa

En audiencia ante el Juzgado Letrado de Adolescentes de 3º Turno, la Justicia dispuso como medida cautelar la internación del adolescente en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el plazo de 150 días.

La resolución judicial establece que la calificación provisoria corresponde a cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas como homicidio muy especialmente agravado por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, todos en régimen de reiteración real.

La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios.