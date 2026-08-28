Así será el operativo de seguridad para el partido clásico del domingo

La Policía Nacional informó los detalles del operativo de seguridad que se implementarán, para el partido clásico por el Torneo Clausura 2026, a disputarse el próximo domingo 30 de agosto entre el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Football, a las 15:30 horas en el estadio Campeón del Siglo, en el que participarán 618 efectivos policiales.
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El Ministerio del Interior informó que el operativo de control y seguridad comenzó a implementarse desde este viernes 28 de agosto, con tareas de patrullaje preventivo en el entorno de los estadios Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, sedes sociales y ciudades deportivas de ambas instituciones. Asimismo, se dispondrá de un monitoreo, control e inspección de ómnibus del sistema de transporte urbano y suburbano.
Detalles del operativo clásico y recomendaciones
El operativo dispondrá, a su vez, de personal de la Dirección de la Guardia Republicana con equipos K9 y de la Jefatura de Policía de Montevideo para realizar las inspecciones de máxima seguridad en las instalaciones del estadio Campeón del Siglo, en procura de detectar elementos no autorizados.
El día del partido, el operativo comenzará a las 11:30, en donde se dispondrán patrullajes y controles preventivos.
Participarán 618 efectivos policiales pertenecientes a las reparticiones de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado (CCU), entre otras dependencias.
El partido clásico se desarrollará a partir de la hora 15:30 y se disputará únicamente con la parcialidad del Club Atlético Peñarol, quienes podrán ingresar desde la hora 12:30.
La Policía Nacional informó que se efectuará registro a las personas que ingresen al escenario deportivo y controles de espirometría, por lo que se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas.
Se podrá ingresar al estadio:
- Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).
- Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).
- Termo y mate.
- Botellas plásticas hasta 600 ml para hidratación.
- Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.
- Banderas de 2 m x 1,5 m, sin mástil.
No se podrá ingresar con los siguientes objetos:
- Fuegos artificiales y bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.
- Bebidas alcohólicas.
- Elementos que puedan resultar ofensivos.
- Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.
- Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.
- Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.
- Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.
- Papeles picados o rollos de papel.
- Paraguas con o sin punta
- Textiles con medidas que superen los 2 x 1,5 metros.
- Envases rígidos.
- Silbatos.
- Objetos que puedan ser utilizados para ocultamiento de rostros.