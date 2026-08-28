Así será el operativo de seguridad para el partido clásico del domingo

El día del partido, el operativo comenzará a las 11:30, en donde se dispondrán patrullajes y controles preventivos.

Participarán 618 efectivos policiales pertenecientes a las reparticiones de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado (CCU), entre otras dependencias.

El partido clásico se desarrollará a partir de la hora 15:30 y se disputará únicamente con la parcialidad del Club Atlético Peñarol, quienes podrán ingresar desde la hora 12:30.

La Policía Nacional informó que se efectuará registro a las personas que ingresen al escenario deportivo y controles de espirometría, por lo que se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas.

Se podrá ingresar al estadio:

Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

Termo y mate.

Botellas plásticas hasta 600 ml para hidratación.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

Banderas de 2 m x 1,5 m, sin mástil.

No se podrá ingresar con los siguientes objetos: