En hora buena

Aduaneros finalizaron capacitación para uso de los nuevos escáneres del puerto de Montevideo

Con la presencia de embajador de EEUU, Lou Rinaldi, finalizó el “Entrenamiento Avanzado de Imágenes de Escáneres”, para los aduaneros del puerto de Montevideo.

Los escáneres llegaron a Montevideo a mediados de 2024.&nbsp;

Por Redacción Caras y Caretas

La capacitación para el uso de escáneres que se desarrolló durante dos semanas con expertos de la Receita Federal de Brasil, finalizó este viernes 6 de febrero con un acto que tuvo la presencia del embajador de Estados Unidos (EEUU), Lou Rinaldi, y la entrega de certificados a los aduaneros participantes, comunicó la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los oradores de la ceremonia de cierre fueron Lou Rinaldi, el Director Nacional de Aduanas, Joaquín Serra y el Experto y Capacitador Regional del Programa de Control de Pasajeros y Carga, César Schiaffino.

Los tres destacaron la importancia de estas capacitaciones para seguir combatiendo el narcotráfico y hacer más seguro y confiable al país en esta materia.

Serra, Rinaldi y Schiaffino

También se hicieron presentes el Oficial Político de la Embajada de EEUU, Katarina De la Rosa, James Michael Saxton-Ruiz, quien es Consejero Político y Económico de la embajada y el Gerente Control y Gestión de Riesgo de la DNA, Miguel Palumbo.

Los docentes de este entrenamiento, que llevaron adelante la capacitación fueron Walter Fernando Paixao de Assis D’Antonio, Jefe de Equipo de Analistas de Imagen de Escáner y Greison Ferreira de Sousa, de la Aduana de Brasil.

Serra junto a responsables de la capacitación y la empresa

Los tres escáneres nuevos para el puerto de Montevideo

Los tres escáneres nuevos para el puerto de Montevideo fueron adquiridos por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023 a través de la empresa S2 Global, tras dilatadas gestiones que comenzaron en la segunda administración de Tabaré Vázquez.

A partir de esta incorporación, "todos los tipos de operaciones serán controladas por los escáneres como tránsito, reembarco y trasbordo", aseveraron las autoridades en octubre de 2024, tras la inauguración de las obras para el funcionamiento de los aparatos.

El costo de la adquisición fue de US$ 40 millones y está previsto que la empresa adjudicataria proporcione durante diez años los equipos, el mantenimiento, la operativa, el software y el entrenamiento a los trabajadores.

