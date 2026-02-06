La capacitación para el uso de escáneres que se desarrolló durante dos semanas con expertos de la Receita Federal de Brasil, finalizó este viernes 6 de febrero con un acto que tuvo la presencia del embajador de Estados Unidos (EEUU), Lou Rinaldi, y la entrega de certificados a los aduaneros participantes, comunicó la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
En hora buena
Aduaneros finalizaron capacitación para uso de los nuevos escáneres del puerto de Montevideo
Con la presencia de embajador de EEUU, Lou Rinaldi, finalizó el “Entrenamiento Avanzado de Imágenes de Escáneres”, para los aduaneros del puerto de Montevideo.