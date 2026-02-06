Aduaneros finalizaron capacitación para uso de los nuevos escáneres del puerto de Montevideo

Los docentes de este entrenamiento, que llevaron adelante la capacitación fueron Walter Fernando Paixao de Assis D’Antonio, Jefe de Equipo de Analistas de Imagen de Escáner y Greison Ferreira de Sousa, de la Aduana de Brasil.

Serra junto a responsables de la capacitación y la empresa

Los tres escáneres nuevos para el puerto de Montevideo fueron adquiridos por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023 a través de la empresa S2 Global, tras dilatadas gestiones que comenzaron en la segunda administración de Tabaré Vázquez.

A partir de esta incorporación, "todos los tipos de operaciones serán controladas por los escáneres como tránsito, reembarco y trasbordo", aseveraron las autoridades en octubre de 2024, tras la inauguración de las obras para el funcionamiento de los aparatos.

El costo de la adquisición fue de US$ 40 millones y está previsto que la empresa adjudicataria proporcione durante diez años los equipos, el mantenimiento, la operativa, el software y el entrenamiento a los trabajadores.