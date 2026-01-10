Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Mejor ponerse a resguardo

Advierten tomar recaudos por vientos fuertes y evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos

Inumet advierte por lluvias persistentes con vientos fuertes y persistentes, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Se solicita ponerse a resguardo.

Alerta amarilla y naranja por vientos fuertes.

Por Redacción Caras y Caretas

Frente a la situación climática imperante, con lluvias intensas y vientos fuertes las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades, evitar salir si fuera posible y tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños y niñas, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.

Ante las alertas amarilla y naranja de Inumet, por “vientos fuertes y persistentes”, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas del país, el Instituto Uruguayo de Meteorología anunció que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. En tal sentido, se espera que ambas advertencias se actualicen a las 16:00 de este sábado.

Recomendaciones de Inumet

Las recomendaciones de las autoridades y de Inumet son las siguientes:

  • Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.
  • Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.
  • Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.
  • Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).
  • En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular recordar:

  • No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado arrastrada debido a la cantidad y fuerza de las aguas.
  • Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.
  • Conducir con extrema precaución:
  • Disminuir la velocidad.
  • Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.
  • Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).
  • Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).

Actividad eléctrica y lluvias

En caso de identificar actividad eléctrica recordar:

  • Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica.
  • Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc.
  • Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.
  • En la medida de lo posible, evitar el uso de teléfonos celulares.
  • En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y dar aviso de inmediato a las autoridades competentes.
  • Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable. En caso de vivir en zonas rurales, desconectar los aparatos electrónicos.

En caso de que se interrumpa el suministro de energía eléctrica, notificar la situación a la línea de reclamos de UTE al 0800 1930 (desde tu teléfono fijo o celular) o enviar un SMS al 1930 con la palabra LUZ y el número de cuenta (figura en amarillo en la parte superior derecha de la factura).

En todo momento, procurar mantener la calma y en caso de emergencia llamar al 9-1-1.

Dejá tu comentario

