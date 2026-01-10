Advierten tomar recaudos por vientos fuertes y evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos

Ante las alertas amarilla y naranja de Inumet, por “vientos fuertes y persistentes”, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas del país, el Instituto Uruguayo de Meteorología anunció que continuará monitoreando la situación e informará “ante eventuales cambios”. En tal sentido, se espera que ambas advertencias se actualicen a las 16:00 de este sábado.