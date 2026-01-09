Nacional: se complica la llegada de Araújo y aparecen Rabuñal y Martín Barrios en carpeta

Habrá que esperar el correr de los días para saber que volante llega al equipo de Jadson Viera.

Busca un zaguero

Otra posición que el técnico de Nacional pretende reforzar es la zaga. Es sabido que se busca una salida a a préstamo para Paolo Calione y está en duda la continuidad de Mathías de los Santos que venció contrato el 31 de diciembre. Nacional esta interesado en el zaguero ex Boston River y actualmente en Liga de Quito Gian Franco Allala. Sin embargo, no se avanzó demasiado en las últimas semanas y la posibilidad de que Mathías de los Santos se quede en el club crecen.

Otra situación que está por definirse en la de Camilo Cándido. El entrenador albo está interesado en el jugador de Cruz Azul pero ahora le salió un fuerte competidor como Estudiantes de la Plata.

Cambio de escenario

El próximo 13 empezara la temporada de verano en el fútbol uruguayo. Nacional debuta en la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado. Si bien el encuentro se iba a jugar en el estadio Domingo Burgueño Miguel pero en las últimas horas cambió para el Gran Parque Central. El partido se jugará el martes 13 de enero a la hora 21:30.

Como se sabe, Jadson Viera colocará la mayoría de jugadores juveniles y algunos suplentes ya que prefiera que el plantel principal termine sin contratiempos la pretemporada y espera afrontar el 1° de febrero la Supercopa ante Peñarol con su máximo potencial.