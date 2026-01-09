Nacional: se complica la llegada de Araújo y aparecen Rabuñal y Martín Barrios en carpeta

Sebastián Eguren y Flavio Perchman trabajan para cerrar el plantel de Nacional para esta temporada. El tricolor busca abrochar a César Araújo y un central. Cuando todo parecía que con el pasar de las horas era probable la llegada de Araújo, apareció un invitado de piedra.
El Inter de Porto Alegre que será dirigido esta temporada por el uruguayo Paulo Pezzolano habría salido al cruce para contratará al volante. Al menos está en una lista que tiene el conjunto colorado para incorporar para la presente temporada. El ex Wanderers había pedido tiempo para tomar la decisión hasta el día de hoy (aproximadamente). Pero con la aparición del conjunto gaucho, el panorama ahora no está tan claro.
Nacional arrancó la pretemporada y el vicepresidente invitó a César Araújo a empezar los trabajos con el plantel principal para no perder ritmo. El jugador agradeció pero no tomó la invitación. Ante la inminente salida de Christian Oliva, los tricolores si o si van a salir a buscar un volante más. El ideal es Araujo, pero están mirando otras opciones por sino se llega a concretar. Y hay dos nombres: Martín Rabuñal que no renovó con Liverpool y Martín Barrios que no continuaría en Racing de Avellaneda.
Habrá que esperar el correr de los días para saber que volante llega al equipo de Jadson Viera.
Busca un zaguero
Otra posición que el técnico de Nacional pretende reforzar es la zaga. Es sabido que se busca una salida a a préstamo para Paolo Calione y está en duda la continuidad de Mathías de los Santos que venció contrato el 31 de diciembre. Nacional esta interesado en el zaguero ex Boston River y actualmente en Liga de Quito Gian Franco Allala. Sin embargo, no se avanzó demasiado en las últimas semanas y la posibilidad de que Mathías de los Santos se quede en el club crecen.
Otra situación que está por definirse en la de Camilo Cándido. El entrenador albo está interesado en el jugador de Cruz Azul pero ahora le salió un fuerte competidor como Estudiantes de la Plata.
Cambio de escenario
El próximo 13 empezara la temporada de verano en el fútbol uruguayo. Nacional debuta en la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado. Si bien el encuentro se iba a jugar en el estadio Domingo Burgueño Miguel pero en las últimas horas cambió para el Gran Parque Central. El partido se jugará el martes 13 de enero a la hora 21:30.
Como se sabe, Jadson Viera colocará la mayoría de jugadores juveniles y algunos suplentes ya que prefiera que el plantel principal termine sin contratiempos la pretemporada y espera afrontar el 1° de febrero la Supercopa ante Peñarol con su máximo potencial.