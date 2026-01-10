Las autoridades meteorológicas de Uruguay y la región han emitido una serie de advertencias ante el ingreso de un sistema de baja presión que afectará principalmente el sur y este del país durante este sábado 10 y domingo 11 de enero.
Sigue el viento y el agua
Alerta naranja por vientos muy fuertes: Inumet y MetSul advierten ráfagas de hasta 100 km/h
Las lluvias abundantes y los vientos fuertes continúan afectando al país. Inumet mantiene alerta naranja para varias localidades de Canelones y Maldonado.