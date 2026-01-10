Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad alerta | Inumet | Vientos

Sigue el viento y el agua

Alerta naranja por vientos muy fuertes: Inumet y MetSul advierten ráfagas de hasta 100 km/h

Las lluvias abundantes y los vientos fuertes continúan afectando al país. Inumet mantiene alerta naranja para varias localidades de Canelones y Maldonado.

Alerta naranja de Inumet

 Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS
Vientos intensos y lluvias

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente una Alerta Naranja por vientos sostenidos del Sureste de entre 40-70 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h en departamentos costeros como Canelones y Maldonado. Para Montevideo, se prevé una jornada cubierta con precipitaciones y ráfagas ocasionalmente superiores a los 80 km/h.

Por su parte, la agencia brasileña MetSul coincide en la gravedad del fenómeno, señalando que la interacción de masas de aire provocará un marcado descenso de la temperatura y condiciones de "viento destructivo" en sectores aislados de la costa atlántica.

Evolución para el domingo y la semana

Según los modelos de Windguru, la intensidad del viento comenzará a ceder gradualmente durante la tarde del domingo 11.

  • Domingo: Persistencia de lluvias y probables tormentas en la mañana; disminución de la nubosidad hacia la noche. Máxima de 24°C.

  • Lunes: Estabilización de las condiciones con cielos claros y un ascenso de temperatura, alcanzando los 28°C.

Recomendaciones Se exhorta a la población a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades náuticas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de las alertas vigentes.

Temas

