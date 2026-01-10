Temporal de lluvia y viento: árbol de gran porte cayó sobre un auto en circulación en el Cerro

Un árbol de gran porte cayó sobre un automóvil que circulaba por la intersección de las calles Carlos María Ramírez y Vizcaya, como consecuencia del fuerte temporal de viento y lluvia que afecta Montevideo. Milagrosamente, los tres ocupantes del vehículo, dos adultos y una niña, no sufrieron lesiones.
En el automóvil viajaban dos hombres de 64 y 70 años y una niña de diez años. El impacto provocó el aplastamiento del techo del auto, especialmente en la parte delantera, aunque ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad.
Temporal en Montevideo
Los dos adultos, que se desplazaban en los asientos delanteros, resultaron con heridas leves, mientras que la menor, que viajaba en la parte trasera, salió ilesa. Debido a los importantes daños en la zona frontal del vehículo, los ocupantes debieron ser retirados por las puertas traseras.
Uno de los hombres había llegado horas antes desde Estados Unidos, donde reside, y se encontraba recorriendo la ciudad al momento del accidente.
La caída del árbol se produjo en el marco de un temporal de viento y lluvias intensas que ha generado diversas afectaciones en Montevideo y otras zonas del país, incluyendo la caída de árboles y daños materiales.