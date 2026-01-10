Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad picaduras |

Je je... nes

Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública por la aparición de moscas negras o jejenes

Las picaduras pueden provocar picazón intensa, enrojecimiento e hinchazón hasta manchas rojas y pequeñas heridas advirtió el Ministerio de Salud Pública.

Las picaduras de jenes puede provocar picazón intensa.

Por Redacción Caras y Caretas

La combinación de altas temperaturas, lluvias abundantes y humedad puede provocar en algunas zonas de Uruguay una proliferación inusual de las llamadas mosca negras o jején por su parentesco con los simúlidos— y sus mordeduras dolorosas y persistentes. Desde el Ministerio de Salud Pública se advirtió que su aparición “no es nueva en Uruguay”.

“Solo ciertas condiciones de temperatura y humedad hacen que haya más cantidad, como pasa con las invasiones de mosquitos cada tanto”, señalaron.

En esa línea, desde el Ministerio de Salud Pública se recomendó “el uso de repelentes comunes (DEET) y evitar zonas de vegetación densa cerca de cursos de agua durante el amanecer y atardecer”.

Consecuencias de picaduras de jejenes

Las consecuencias de la mordedura de esta especie —que en términos médicos es una lesión traumática de la piel— van desde picazón intensa, enrojecimiento e hinchazón hasta manchas rojas y pequeñas heridas que pueden costar en cicatrizar.

En casos más sensibles, pueden presentarse reacciones alérgicas con inflamación o fiebre. Las autoridades y especialistas recomiendan no rascarse la zona afectada para evitar que se introduzcan bacterias de la piel y se desencadene una infección secundaria.

