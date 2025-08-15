Aeropuerto de Carrasco incorpora tecnología para aterrizajes automáticos en baja visibilidad

El nuevo sistema que dispondrá el Aeropuerto Internacional de Carrasco permitirá a las aeronaves operar de forma segura incluso en condiciones de visibilidad extremadamente reducida.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Se trata del ILS Categoría III, un equipamiento que posibilita a los aviones aterrizar mediante piloto automático con visibilidad inferior a 100 metros. Esta innovación reducirá de forma significativa las interrupciones por mal tiempo, que actualmente provocan el cierre de la terminal aérea un promedio de 35 días al año.
En la actualidad, las dos pistas de Carrasco cuentan con categoría I, que no habilita el uso del piloto automático para aterrizajes. La actualización a categoría III implicará una inversión cercana a los US$ 20 millones y permitirá ampliar la operatividad del aeropuerto, beneficiando tanto a aerolíneas como a pasajeros.
Las obras requerirán cierres programados de las pistas para su instalación. Según informó el gerente de infraestructura y mantenimiento, Jorge Navarro, las interrupciones se realizarán del 19 al 21 de agosto y del 2 al 4 de setiembre, comenzando cada jornada a las 09:00 y con una duración de 48 horas. El proyecto tiene prevista su finalización para el 30 de noviembre.
Salto tecnológico de relevancia
Con esta modernización, Carrasco se posicionará entre los pocos aeropuertos de la región capaces de operar con este nivel de tecnología, aumentando su competitividad y garantizando mayor continuidad de los servicios aéreos.
Las aerolíneas fueron notificadas del cronograma con la usual antelación y están gestionando directamente los vuelos afectados, mientras que para otros usuarios se habilitan contactos para consultas: [email protected]
El Aeropuerto Internacional de Carrasco cuenta con dos pistas: la 07/25 y la 1/19. La pista 07/25 tiene una longitud de 3200 metros, mientras que la 1/19 mide 2250 metros.