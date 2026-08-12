Aeropuerto de Carrasco suma un vuelo directo a Punta Cana desde marzo de 2027

Fortalecimiento de la conectividad internacional

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que la incorporación de esta ruta representa un nuevo avance en la estrategia para fortalecer la conectividad internacional del país.

"Esta es una muestra más de la importancia estratégica que le asigna este ministerio a mejorar la conectividad de nuestro país. Más conectividad implica más posibilidades para el desarrollo del sector", afirmó.

Por su parte, el gerente Comercial de Aeropuertos Uruguay, Matías Carluccio, señaló que la llegada de Arajet amplía las opciones de viaje para los uruguayos y fortalece la posición del país dentro de la red aérea regional.

"La nueva ruta permitirá acceder a los 29 destinos en los que opera la aerolínea, entre ellos Cancún, Miami y Orlando, además de seguir impulsando la incorporación de nuevas conexiones internacionales", expresó.

Desde Arajet, el Chief Communications Officer, Manuel Luna, sostuvo que la apertura de la ruta forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar la conectividad del continente mediante tarifas competitivas.

"Este nuevo servicio representa un paso muy importante en nuestra misión de seguir democratizando los cielos del continente con tarifas accesibles y un servicio eficiente. La apertura de esta ruta no solo inaugura la primera conexión directa entre Uruguay y República Dominicana, sino que también fortalece nuestra visión de consolidar a República Dominicana como el nuevo hub del continente", indicó.

A través de sus centros de operaciones en Santo Domingo y Punta Cana, Arajet ofrece conexiones hacia 29 destinos en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, lo que permitirá a los pasajeros uruguayos acceder a una red más amplia de vuelos.

Promoción de lanzamiento

Como parte del lanzamiento, la aerolínea anunció que durante la primera semana de comercialización ofrecerá tarifas promocionales especiales, cuyos detalles estarán disponibles en su sitio web y canales oficiales.

Arajet inició sus operaciones en 2022 y, desde entonces, ha transportado a más de cuatro millones de pasajeros desde y hacia República Dominicana.

Con esta incorporación, el Aeropuerto de Carrasco continúa ampliando su oferta de destinos internacionales, en una apuesta por mejorar la conectividad aérea de Uruguay y fomentar el turismo, los viajes de negocios y el intercambio regional.