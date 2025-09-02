Alquileres altos y precariedad: los desafíos que intentará atender el nuevo plan de vivienda

1. Emergencia habitacional y vulnerabilidad social.

Incluye 19.850 mejoras de viviendas existentes, 5.580 subsidios de alquiler y el programa “Crece desde el pie”, destinado a familias con recién nacidos en situación crítica, en coordinación con el Mides y ASSE.

2. Acceso y permanencia en la vivienda.

Se diversifican las modalidades de tenencia (propiedad, alquiler social, cooperativas, autoconstrucción), con 20.681 nuevas soluciones habitacionales, subsidios y garantías de alquiler. También se revisará el programa Entre Todos, con topes de precios y nuevos subsidios.

3. Integración urbano–rural.

Prevé intervenciones en barrios y pequeñas localidades, con 17.370 hogares beneficiados y 4.620 nuevas viviendas, además del despliegue de Mevir y la creación del programa Más Barrio para transformar zonas con alta vulnerabilidad y violencia.

4. Acceso al suelo urbano.

Lanzamiento de una nueva Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU), que apunta a aprovechar terrenos públicos y crear distritos de innovación en ciudades del interior.

5. Gestión y fortalecimiento del SPV.

Se prioriza la planificación con evidencia, la transparencia y la participación social en todas las etapas.

Una mirada integral

El ministerio plantea que la política habitacional debe garantizar viviendas adecuadas, bien localizadas, conectadas a servicios y en entornos seguros. Por eso, la estrategia combina respuestas inmediatas con cambios estructurales, vinculando la vivienda con la salud, la educación, la seguridad y el empleo.

En palabras del MVOT, la vivienda será entendida como un derecho y una plataforma de acceso a una ciudadanía plena, con la meta de reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida en todo el país.