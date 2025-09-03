Milei interviene para contener aumento del dólar y alerta a inversores

El acuerdo con el FMI establecía que el gobierno solo podría intervenir si la cotización del dólar superaba un techo de 1.470 pesos, un valor que aún no se había alcanzado al momento del anuncio. Esta intervención anticipada ha provocado una caída del 2% en los bonos argentinos en Wall Street y ha mantenido el Riesgo País por encima de los 800 puntos básicos.

Contexto político y económico de Argentina

La medida se produce en un momento de gran presión, con una inflación que sigue siendo un desafío y un creciente ruido institucional. El escándalo de corrupción que involucra a la hermana del presidente, Karina Milei, ha intensificado la incertidumbre.

Economistas como Claudio Caprarulo, también consultado por Sputnik, explican que "mantener tranquilo el dólar es un objetivo central porque es la forma de que la inflación siga en niveles bajos". Sin embargo, el desafío ahora es determinar si estas medidas serán suficientes para calmar el mercado a largo plazo.

A pesar de la aparente confrontación, los expertos sugieren que la decisión probablemente contó con el aval del FMI, aunque el organismo no la vea con buenos ojos, dado que puede generar riesgos a largo plazo para la economía argentina.

(Con información de Sputnik)