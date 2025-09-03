Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Terrible

Tragedia: incendio en finca de Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos

El incendio ocurrió en una vivienda de las calles Ciriano Miró y Apóstoles, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB).

Este miércoes se registró una tragedia en Villa Española donde murieron 7 personas.

 Foto: FocoUy
Este miércoles ocurrió un tragico hecho en Monatevideo, donde lamentablemente perdieron la vida 7 personas. Un incendio ocurrido en una casa del barrio Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) en un comunicado.

Este miércoles por la mañana el Destacamento de Bomberos de Maroñas recibió una alerta por un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda de las calles Cipriano Miró y Apóstoles.

Cuando llegaron al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya se había expandido por toda la casa. En una primera inspección desde el exterior vieron a una víctima "carbonizada".

7 personas muertas

Tras finalizar la extinción de las llamas, los funcionarios ingresaron a la casa junto a la Policía y hallaron los restos de siete personas, dos adultos y cinco niños.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos indicaron que se trabaja para determinar las causas y el origen del siniestro.

La oficina indicó que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.

