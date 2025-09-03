Este miércoles ocurrió un tragico hecho en Monatevideo, donde lamentablemente perdieron la vida 7 personas. Un incendio ocurrido en una casa del barrio Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) en un comunicado.
Tragedia: incendio en finca de Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos
El incendio ocurrió en una vivienda de las calles Ciriano Miró y Apóstoles, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB).