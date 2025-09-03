Bomberos emite "una alerta nacional" tras la trágica muerte de siete personas en un incendio

Llamado urgente a la responsabilidad y la prevención

En un llamado a la conciencia ciudadana, Barboza enfatizó la necesidad de que la población tome un papel activo en la prevención de este tipo de tragedias. "Es un llamado a la acción, a la responsabilidad que tenemos en nuestra propia seguridad y en la de quienes viven con nosotros," afirmó.

“También es un llamado a la población a concientizarnos de lo importante que es el cuidado en nuestro hogar y también la responsabilidad que tenemos. A los Bomberos también nos afecta porque no son pérdidas materiales, son siete vidas. Ya son 37 los fallecidos en lo que vamos del año en incendios de estructura y es un número alarmante. Esto afecta a la comunidad en general y es un llamado a accionar, al papel de responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra propia seguridad y de quienes viven con nosotros.

Tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros y no solamente pasan en otros países o departamentos, están pasando acá y a nuestros vecinos, es necesario que tomemos acción”, dijo Barboza.

Bomberos y la Policía Científica trabajan en conjunto para determinar las causas y el origen del incendio. "Sería muy apresurado sacar conclusiones ahora," indicó Barboza, señalando que la investigación está en curso para brindar información precisa a la Fiscalía.