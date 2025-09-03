Bomberos emite "una alerta nacional" tras la trágica muerte de siete personas en un incendio

El Cuerpo de Bomberos de Uruguay emitió hoy un llamado urgente a la población para extremar las precauciones ante incendios en el hogar, luego de que un siniestro en una vivienda de Villa Española resultara en la muerte de siete personas, incluyendo un niño y cuatro adolescentes.
La vocera de Bomberos, Victoria Barboza, confirmó que el fuego se desató alrededor de las seis de la mañana en una casa ubicada en las calles General Cipriano Miró y Apóstoles. Los equipos de emergencia encontraron a las siete víctimas, dos adultos y cinco menores, dentro de la vivienda que fue "afectada totalmente".
"No son solo pérdidas materiales, son vidas las que están detrás," declaró Barboza en una rueda de prensa. "En lo que va del año, ya han muerto 37 personas en incendios de estructura, un número que es alarmante."
Llamado urgente a la responsabilidad y la prevención
En un llamado a la conciencia ciudadana, Barboza enfatizó la necesidad de que la población tome un papel activo en la prevención de este tipo de tragedias. "Es un llamado a la acción, a la responsabilidad que tenemos en nuestra propia seguridad y en la de quienes viven con nosotros," afirmó.
Tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros y no solamente pasan en otros países o departamentos, están pasando acá y a nuestros vecinos, es necesario que tomemos acción”, dijo Barboza.
"Tenemos que empezar a darnos cuenta de que estas cosas sí nos pueden pasar a nosotros, y no solo ocurren en otros países o departamentos. Están pasando aquí y a nuestros vecinos, por eso es necesario que tomemos acción," concluyó.
Bomberos y la Policía Científica trabajan en conjunto para determinar las causas y el origen del incendio. "Sería muy apresurado sacar conclusiones ahora," indicó Barboza, señalando que la investigación está en curso para brindar información precisa a la Fiscalía.