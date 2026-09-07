BPS alertó por correos falsos que buscan robar datos personales

Desde el lunes 7 de setiembre al mediodía, quienes tienen usuario personal BPS podrán consultar el importe y el detalle del cálculo a través del servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”.

El BPS recordó que la información relacionada con el cobro de la devolución será enviada únicamente desde el correo [email protected]. Además, aclaró que no solicita información que ya esté registrada en sus sistemas ni requiere pagos para realizar trámites.

La devolución correspondiente a los excedentes de aportes de 2025 comenzará a pagarse el 21 de setiembre y alcanzará a más de 152.000 personas, por un monto total estimado de $8.676 millones.

Vías oficiales

Para quienes tengan usuario personal BPS, la consulta del monto y el detalle de la devolución estará disponible desde este lunes a través del sitio web del organismo mediante el servicio “Consulta de devolución Fonasa - ¿Estoy comprendido?”.

Quienes no tengan usuario podrán consultar si les corresponde la devolución mediante las vías oficiales habilitadas por el BPS: el teléfono 0800 2016, el WhatsApp de Fonasa 092 36 62 72 o el servicio web de consulta.

El organismo también recordó que, ante una llamada telefónica, el número que debe aparecer como correspondiente al BPS es el 2211 1997.

El BPS exhortó a utilizar únicamente sus canales oficiales y evitar cualquier enlace, código QR o solicitud de información que llegue por vías ajenas a esos medios.