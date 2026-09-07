Irrupción de aire frío provoca marcado descenso térmico y heladas generalizadas en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) e informes de la agencia meteorológica MetSul confirman un escenario invernal marcado por bajas temperaturas y la presencia de heladas en gran parte del territorio nacional.
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Pronóstico oficial y evolución del tiempo
De acuerdo con el reporte oficial de Inumet, la jornada de este inicio de semana está caracterizada por mañanas frías, neblinas y la formación de heladas agrometeorológicas:
Montevideo y Área Metropolitana: Se registran temperaturas mínimas en el entorno de los 0 °C a 3 °C y máximas que alcanzarán entre los 11 °C y 12 °C. La mañana se presenta de clara a algo nubosa, con presencia de neblinas y vientos del sector este al noreste entre 10 y 20 km/h, incrementándose paulatinamente hacia la tarde.
Interior del país: Las zonas este y centro-norte experimentan el impacto más severo del aire frío, con registros mínimos de hasta -4 °C y -1 °C respectivamente, favoreciendo la formación de heladas agrometeorológicas severas durante las primeras horas del día.
Tendencia para los próximos días: Tanto Inumet como MetSul proyectan una paulatina disminución del riesgo de precipitaciones. Para el martes y miércoles se aguarda un ligero y gradual ascenso de las temperaturas máximas (alcanzando los 14 °C - 16 °C), manteniendo mañanas frías pero con mayor predominio de sol y cielos algo nubosos.
Recomendaciones a la población
Ante la persistencia de las heladas y las bajas sensaciones térmicas, las autoridades recomiendan:
Protección personal: Salir con abrigo adecuado en capas, prestando especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.
Cuidado en la conducción: Extremar precauciones en rutas y calles durante las primeras horas de la mañana debido a la presencia de neblinas y posible pavimento resbaladizo.
Sector agropecuario: Tomar los recaudos necesarios en la protección de cultivos sensibles y ganado ante la presencia de temperaturas bajo cero en zonas rurales.