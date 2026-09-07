Irrupción de aire frío provoca marcado descenso térmico y heladas generalizadas en Uruguay

Interior del país: Las zonas este y centro-norte experimentan el impacto más severo del aire frío, con registros mínimos de hasta -4 °C y -1 °C respectivamente, favoreciendo la formación de heladas agrometeorológicas severas durante las primeras horas del día.

Tendencia para los próximos días: Tanto Inumet como MetSul proyectan una paulatina disminución del riesgo de precipitaciones. Para el martes y miércoles se aguarda un ligero y gradual ascenso de las temperaturas máximas (alcanzando los 14 °C - 16 °C), manteniendo mañanas frías pero con mayor predominio de sol y cielos algo nubosos.

Recomendaciones a la población

Ante la persistencia de las heladas y las bajas sensaciones térmicas, las autoridades recomiendan:

Protección personal: Salir con abrigo adecuado en capas, prestando especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Cuidado en la conducción: Extremar precauciones en rutas y calles durante las primeras horas de la mañana debido a la presencia de neblinas y posible pavimento resbaladizo.

Sector agropecuario: Tomar los recaudos necesarios en la protección de cultivos sensibles y ganado ante la presencia de temperaturas bajo cero en zonas rurales.