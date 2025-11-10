Rusia indicó cuándo terminará el conflicto en Ucrania

Actualmente hay una pausa al respecto y la situación se ha estancado, pero no por culpa de Moscú, sino de la otra parte del conflicto que no desea seguir con la conversación y alienta a sus aliados europeos a seguir brindándole apoyo, mientras en Europa "opinan que Ucrania puede ganar la guerra y asegurar sus intereses por medios militares", resumió el vocero de la Presidencia rusa.

Peskov subrayó que ese "es el error más profundo en el que puede caer y en el que cae el régimen de Kiev", agregando que la situación en el frente "demuestra lo contrario": que las posiciones ucranianas van a empeorar "inevitablemente" día tras día.