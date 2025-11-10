Rusia indicó cuándo terminará el conflicto en Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó este lunes ante la prensa que "por supuesto, nos gustaría que este conflicto -de Ucrania- terminara lo antes posible", sin embargo indicó que en el contexto actual "puede terminar solamente cuando Rusia alcance los objetivos que se fijó inicialmente".
No obstante, Peskov aclaró que el Gobierno ruso preferiría resolver el conflicto "por medios políticos y diplomáticos".
La vía diplomática sigue abierta para Rusia
"Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y la parte rusa sigue abierta a esta vía", recordó el portavoz del Kremlin.
Actualmente hay una pausa al respecto y la situación se ha estancado, pero no por culpa de Moscú, sino de la otra parte del conflicto que no desea seguir con la conversación y alienta a sus aliados europeos a seguir brindándole apoyo, mientras en Europa "opinan que Ucrania puede ganar la guerra y asegurar sus intereses por medios militares", resumió el vocero de la Presidencia rusa.
Peskov subrayó que ese "es el error más profundo en el que puede caer y en el que cae el régimen de Kiev", agregando que la situación en el frente "demuestra lo contrario": que las posiciones ucranianas van a empeorar "inevitablemente" día tras día.