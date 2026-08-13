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Sociedad Escuela | Chuy | estudiante

Evacuación y suspensión de clases

Amenaza de bomba en escuela del Chuy: "Va a explotar toda", dijo estudiante en una carta

Escuela N° 107 fue desalojada tras encontrar una carta que advertía con “explotar” el centro educativo y amenazaba a la directora, secretaria e inspectores.

Policía acordonando escuela tras amenaza de bomba.

Policía acordonando escuela tras amenaza de bomba.

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Por Redacción Caras y Caretas

Los Bomberos tuvieron que evacuar la Escuela N° 107, ubicada en Chuy, tras el hallazgo de una carta que amenazaba con “explotar toda” la escuela y en la que también amenazaba a la directora, a la secretaria y a inspectores del centro educativo, en el que se tuvieron que suspender las clases por este motivo.

La carta, de texto impreso, hallada dentro de un salón donde solo ingresan docentes, decía lo siguiente:

“Tengan cuidado con lo que dicen de vanessa

va a explotar toda la escuela

Cuídense a diretora los insetore la secretaria

Tengan mucho cuidado sino quieren prolbbemas (sic)”.

El operativo montado tras la amenaza

Tras la detección de la carta, se montó un operativo entorno a la escuela pública ubicada sobre la calle Ingeniero Andreoni, lindera al Polideportivo de Chuy. La zona fue acordonada por policías de la Seccional 5ª para el trabajo de Bomberos, Policía Científica y personal de Investigaciones.

La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en el salón donde fue hallada la carta, incluyendo la toma de huellas dactilares.

Según consignó Subrayado, el desalojo de los alumnos se realizó sobre las 11:40 de este jueves hacia el polideportivo existente en el predio lindero. A las 12:30, Bomberos ya había realizado una inspección en toda la escuela y descartó la presencia de algún objeto sospechoso.

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