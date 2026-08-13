Amenaza de bomba en escuela del Chuy: "Va a explotar toda", dijo estudiante en una carta

Cuídense a diretora los insetore la secretaria

Tengan mucho cuidado sino quieren prolbbemas (sic)”.

El operativo montado tras la amenaza

Tras la detección de la carta, se montó un operativo entorno a la escuela pública ubicada sobre la calle Ingeniero Andreoni, lindera al Polideportivo de Chuy. La zona fue acordonada por policías de la Seccional 5ª para el trabajo de Bomberos, Policía Científica y personal de Investigaciones.

La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente en el salón donde fue hallada la carta, incluyendo la toma de huellas dactilares.

Según consignó Subrayado, el desalojo de los alumnos se realizó sobre las 11:40 de este jueves hacia el polideportivo existente en el predio lindero. A las 12:30, Bomberos ya había realizado una inspección en toda la escuela y descartó la presencia de algún objeto sospechoso.