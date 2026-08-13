Los Bomberos tuvieron que evacuar la Escuela N° 107, ubicada en Chuy, tras el hallazgo de una carta que amenazaba con “explotar toda” la escuela y en la que también amenazaba a la directora, a la secretaria y a inspectores del centro educativo, en el que se tuvieron que suspender las clases por este motivo.
Evacuación y suspensión de clases
Amenaza de bomba en escuela del Chuy: "Va a explotar toda", dijo estudiante en una carta
Escuela N° 107 fue desalojada tras encontrar una carta que advertía con “explotar” el centro educativo y amenazaba a la directora, secretaria e inspectores.