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Sociedad

encuesta departamental

Nueve de cada 10 montevideanos dice que ve la ciudad más limpia

El 91% de los consultados consideró que su cuadra y su barrio están más limpios desde que comenzó a aplicarse el nuevo esquema.

Contenedores intradomiciliarios mejoran limpieza de la ciudad.

Contenedores intradomiciliarios mejoran limpieza de la ciudad.
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Según una encuesta de Equipos Consultores, realizada en barrios de Montevideo donde ya funciona el nuevo sistema de contenedores, difundida este miércoles, mostró una alta aprobación de la medida y una mejora en la percepción sobre la limpieza.

Los datos fueron presentados este miércoles por el intendente Mario Bergara durante su ponencia en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

De acuerdo a los datos, difundidos por la Intendencia de Montevideo (IM), el 91% de los consultados consideró que su cuadra y su barrio están más limpios desde que comenzó a aplicarse el nuevo esquema. Dentro de ese grupo, un 74% respondió que la situación está “mucho mejor” y otro 17% que está “algo mejor”.

Por otra parte, el 85% dijo estar satisfecho con el nuevo sistema de contenedores. El 56% se declaró “muy satisfecho” y otro 29% “bastante satisfecho”, mientras que el 8% se mostró neutral y el 6% expresó algún grado de disconformidad.

Además, que el 90% de los encuestados considera que el sistema funciona mejor que el anterior, mientras que el 75% respondió que es “mucho mejor”.

Mejor limpieza

El relevamiento fue realizado en las zonas donde ya se implementaron los sistemas de contenedores intradomiciliarios e intraprediales, por lo que los resultados corresponden a los vecinos que ya conviven con el nuevo modelo.

Informó la Intendencia que el sistema alcanzó a más de 40.000 hogares y permitió retirar casi 1.000 contenedores de la vía pública. También incorporó el sistema Alerta Camión, que informa a los vecinos sobre la proximidad del vehículo de recolección.

La administración departamental proyecta extender el esquema durante el período. Entre sus objetivos se encuentra llegar a 500.000 hogares sustentables y retirar más de 7.000 contenedores de las calles.

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