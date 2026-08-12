Nueve de cada 10 montevideanos dice que ve la ciudad más limpia

Por otra parte, el 85% dijo estar satisfecho con el nuevo sistema de contenedores. El 56% se declaró “muy satisfecho” y otro 29% “bastante satisfecho”, mientras que el 8% se mostró neutral y el 6% expresó algún grado de disconformidad.

Además, que el 90% de los encuestados considera que el sistema funciona mejor que el anterior, mientras que el 75% respondió que es “mucho mejor”.

Mejor limpieza

El relevamiento fue realizado en las zonas donde ya se implementaron los sistemas de contenedores intradomiciliarios e intraprediales, por lo que los resultados corresponden a los vecinos que ya conviven con el nuevo modelo.

Informó la Intendencia que el sistema alcanzó a más de 40.000 hogares y permitió retirar casi 1.000 contenedores de la vía pública. También incorporó el sistema Alerta Camión, que informa a los vecinos sobre la proximidad del vehículo de recolección.

La administración departamental proyecta extender el esquema durante el período. Entre sus objetivos se encuentra llegar a 500.000 hogares sustentables y retirar más de 7.000 contenedores de las calles.