Tragedia ferroviaria en España: al menos 30 muertos y más de un centenar de heridos tras el choque frontal de trenes

Una grave catástrofe ferroviaria sacudió este miércoles a España tras la colisión frontal entre un tren de alta velocidad (AVE) y un convoy de la empresa Iryo en la provincia de Toledo, concretamente en el tramo comprendido entre las localidades de Urda y Los Yébenes.
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Según el balance preliminar ofrecido por las autoridades del Gobierno de Castilla-La Mancha, el trágico siniestro deja al menos 30 personas fallecidas y más de un centenar de heridos de diversa consideración, cifras que las autoridades temen que puedan incrementarse conforme avancen las labores de rescate en los vagones siniestrados.
Dinámica del impacto y primeras hipótesis
El accidente se produjo cuando un tren AVE que realizaba el trayecto de alta velocidad embistió violentamente a un convoy de Iryo que se encontraba detenido sobre la vía. A causa del fuerte impacto, varios vagones de ambos trenes descarrilaron y precipitaron por un terraplén. En los dos convoyes viajaban más de 540 pasajeros en total.
Fuentes gubernamentales y de los servicios de emergencia señalaron que la magnitud de la tragedia podría superar la de otros precedentes recientes en el país. Aunque las investigaciones técnicas acaban de comenzar, las primeras informaciones apuntan a un posible error humano en el centro de control como el desencadenante de que ambos trenes coincidieran en la misma línea férrea.
Movilización de emergencias y colapso de la red de alta velocidad
Ante la magnitud del suceso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha activó el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencia (Platecam) y se desplegó de inmediato a la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de efectivos de la Guardia Civil, bomberos y numerosas dotaciones sanitarias.
El pabellón municipal de Urda fue habilitado como centro logístico de primera acogida para identificar heridos leves y coordinar su derivación hospitalaria, mientras que los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan hicieron un llamamiento urgente a la población para donar sangre ante la alta demanda de pacientes politraumatizados.
La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece totalmente interrumpida, provocando la cancelación de más de 80 trayectos programados por Renfe, Iryo y Ouigo desde las estaciones de Atocha, Sevilla Santa Justa y Málaga María Zambrano. Adif y las compañías operadoras han solicitado a los usuarios abstenerse de acudir a las terminales para evitar aglomeraciones.
Reacciones institucionales y duelo oficial
El rey Felipe VI expresó públicamente su profunda tristeza y trasladó su «pésame, apoyo y cariño» a los familiares de las víctimas y a los heridos. Por su parte, el Gobierno central, así como la mayoría de las fuerzas políticas, decidieron suspender la agenda institucional y los actos de campaña electoral previstos para la jornada. Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convocó a un minuto de silencio en todos los ayuntamientos del país en memoria de los fallecidos.