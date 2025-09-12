Varias ambulancias acudieron a última hora de la noche a las inmediaciones del Antel Arena, donde se produjo un atropellamiento múltiple. De acuerdo con testimonios, una camioneta Fiat Fiorino tripulada por una mujer habría embestido a varias personas, para luego darse a la fuga.
Terrible
Antel Arena: mujer alcoholizada atropelló a 4 personas; una de ellas está grave
La mujer de 28 años tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según el informe policial primario. Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.