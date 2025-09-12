Antel Arena: mujer alcoholizada atropelló a 4 personas; una de ellas está grave

Informe policial

De acuerdo a informe policial primario, cuatro personas resultaron con lesiones de entidad, y una de ellas, una mujer de 55 años, está grave y fue trasladada de urgencia a una mutualista.

Además, un adolescente de 16 años sufrió traumatismo en la pierna izquierda, y fue trasladado en primera instancia al hospital Policial.

Un hombre de 40 años también sufrió lesiones y fue llevado a una mutualista.

Por último, una mujer de 53 años sufrió lesiones en una pierna, con pérdida de conocimiento, y fue llevada de urgencia al hospital Militar, dice el informe policial.

La mujer de 28 años que conducía la camioneta (Fíat Fiorino) tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según el informe de la Policía.

Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.