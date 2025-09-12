Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Antel Arena | mujer |

Terrible

Antel Arena: mujer alcoholizada atropelló a 4 personas; una de ellas está grave

La mujer de 28 años tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según el informe policial primario. Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.

Una mujer alcoholizada atropelló a 4 personas en las inmediaciones del Antel Arena.

Una mujer alcoholizada atropelló a 4 personas en las inmediaciones del Antel Arena.

 Foto.Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Varias ambulancias acudieron a última hora de la noche a las inmediaciones del Antel Arena, donde se produjo un atropellamiento múltiple. De acuerdo con testimonios, una camioneta Fiat Fiorino tripulada por una mujer habría embestido a varias personas, para luego darse a la fuga.

Ocurrió cerca de la pasada medianoche a la salida del Antel Arena. Según se supo, una mujer de 28 años, alcoholizada, atropelló con su camioneta a varias personas.

El hecho ocurrió luego de la actuación de la banda argentina La K’onga.

Informe policial

De acuerdo a informe policial primario, cuatro personas resultaron con lesiones de entidad, y una de ellas, una mujer de 55 años, está grave y fue trasladada de urgencia a una mutualista.

Además, un adolescente de 16 años sufrió traumatismo en la pierna izquierda, y fue trasladado en primera instancia al hospital Policial.

Un hombre de 40 años también sufrió lesiones y fue llevado a una mutualista.

Por último, una mujer de 53 años sufrió lesiones en una pierna, con pérdida de conocimiento, y fue llevada de urgencia al hospital Militar, dice el informe policial.

La mujer de 28 años que conducía la camioneta (Fíat Fiorino) tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según el informe de la Policía.

Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar