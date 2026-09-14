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Sociedad Aguas Corrientes |

mejorando la calidad

Obras para la nueva planta de Aguas Corrientes comenzarán a fin de mes

La nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable, producción que se sumará a los 600.000 metros cúbicos de la planta actual.

A fin de mes comienzan las obras para la nueva planta de Aguas Corrientes.

A fin de mes comienzan las obras para la nueva planta de Aguas Corrientes.

 Gastón Britos / FocoUy
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La nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable con un proceso de desinfección más moderno mediante ionización, lo que no generará trihalometanos. La producción se sumará a los 600.000 metros cúbicos de la planta actual y permitirá mejorar la calidad del agua.

Destacó Ferreri que se trata de "un salto de cantidad, pero también de calidad muy importante". Recordó que la obra forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno junto a la séptima línea de bombeo, desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8 a la altura de Pando. Esta se comenzará a construir sobre fines de año. Estimo que la duración de ambos proyectos demandará de 24 a 30 meses.

Planta de Casupá

Por otra parte, Ferreri informó que OSE completó la adquisición de los terrenos que faltaban para el área donde se prevé instalar el obrador para la represa de Casupá.

Indicó que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma, y que las expropiaciones de los predios donde se ubicará el espejo de agua de la represa siguen en proceso de negociación.

Préstamo de CAF

Con respecto al préstamo de U$S 130 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Ferreri indicó que el organismo ya hizo dos desembolsos por más de 10 millones.

Agregó que el organismo trabaja en la autorización ambiental previa de la obra y que, una vez obtenido el permiso, se avanzará en la adjudicación de la licitación y el inicio de los trabajos.

Ferreri hizo referencia también a los puestos de trabajo que generará la obra, que en su pico máximo tendrá 700 puestos, entre directos e indirectos. Comenzará la capacitación en construcción con apoyo del Inefop y el Sunca.

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