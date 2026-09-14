Obras para la nueva planta de Aguas Corrientes comenzarán a fin de mes

Planta de Casupá

Por otra parte, Ferreri informó que OSE completó la adquisición de los terrenos que faltaban para el área donde se prevé instalar el obrador para la represa de Casupá.

Indicó que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma, y que las expropiaciones de los predios donde se ubicará el espejo de agua de la represa siguen en proceso de negociación.

Préstamo de CAF

Con respecto al préstamo de U$S 130 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Ferreri indicó que el organismo ya hizo dos desembolsos por más de 10 millones.

Agregó que el organismo trabaja en la autorización ambiental previa de la obra y que, una vez obtenido el permiso, se avanzará en la adjudicación de la licitación y el inicio de los trabajos.

Ferreri hizo referencia también a los puestos de trabajo que generará la obra, que en su pico máximo tendrá 700 puestos, entre directos e indirectos. Comenzará la capacitación en construcción con apoyo del Inefop y el Sunca.