El 30 de setiembre y con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se colocará la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes, anunció el presidente de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri.
mejorando la calidad
Obras para la nueva planta de Aguas Corrientes comenzarán a fin de mes
La nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable, producción que se sumará a los 600.000 metros cúbicos de la planta actual.