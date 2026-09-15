El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial del tiempo para las distintas regiones del país, confirmando la continuidad de una masa de aire frío que mantiene registros térmicos invernales, aunque con una clara tendencia al ascenso paulatino a partir de la segunda mitad de la semana.
Jornada fría y nubosa: Inumet prevé ascenso paulatino de temperaturas hacia el fin de semana
Inumet prevé mañanas frías y bajas probabilidades de lluvia en Uruguay, con un paulatino ascenso de la temperatura.