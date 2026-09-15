Jornada fría y nubosa: Inumet prevé ascenso paulatino de temperaturas hacia el fin de semana

Montevideo y Área Metropolitana: Se espera una jornada fría a fresca, con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de neblinas. Las temperaturas oscillan entre los 5 °C de mínima y marcas máximas que se ubicarán en torno a los 13 °C. Los vientos soplarán moderados del sector suroeste girando al sureste.

Zona Sur y Este: Predominio de bajas temperaturas durante la mañana con heladas agrometeorológicas y bancos de niebla en áreas rurales. Las máximas se situarán entre los 12 °C y 14 °C, manteniéndose la nubosidad en períodos de cubierta pero con escasa probabilidad de precipitaciones.