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Sociedad temperaturas | nubosidad |

Jornada fría y nubosa: Inumet prevé ascenso paulatino de temperaturas hacia el fin de semana

Inumet prevé mañanas frías y bajas probabilidades de lluvia en Uruguay, con un paulatino ascenso de la temperatura.

Nubosidad segun Inumet y Metsul

Nubosidad segun Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su reporte oficial del tiempo para las distintas regiones del país, confirmando la continuidad de una masa de aire frío que mantiene registros térmicos invernales, aunque con una clara tendencia al ascenso paulatino a partir de la segunda mitad de la semana.

Durante la jornada de este martes 15 de septiembre, el panorama general sobre el territorio nacional se caracteriza por una marcada estabilidad atmosférica, alta humedad relativa y baja probabilidad de lluvias significativas, acompañado por vientos de bajas a moderadas intensidades con rachas puntuales.

Detalle del pronóstico por regiones

  • Montevideo y Área Metropolitana: Se espera una jornada fría a fresca, con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de neblinas. Las temperaturas oscillan entre los 5 °C de mínima y marcas máximas que se ubicarán en torno a los 13 °C. Los vientos soplarán moderados del sector suroeste girando al sureste.

  • Zona Sur y Este: Predominio de bajas temperaturas durante la mañana con heladas agrometeorológicas y bancos de niebla en áreas rurales. Las máximas se situarán entre los 12 °C y 14 °C, manteniéndose la nubosidad en períodos de cubierta pero con escasa probabilidad de precipitaciones.

  • Norte y Litoral Oeste: En las áreas del noroeste y norte del país, si bien las mañanas registran valores fríos, se proyecta un incremento más acelerado en las marcas térmicas vespertinas, alcanzando máximas proyectadas entre 16 °C y 18 °C bajo cielos con nubosidad variable.

Tendencia para los próximos días

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el ambiente frío que ha prevalecido en el inicio de la semana comenzará a moderarse de forma progresiva. Hacia la jornada del jueves y viernes se anticipa una rotación de los vientos hacia el sector norte, lo que favorecerá el ingreso de una masa de aire más templada.

Para el próximo fin de semana, los modelos de predicción apuntan a una recuperación marcada de los valores térmicos en todo el país, con máximas que podrían aproximarse a los 20 °C en el sur y superar los 23 °C en el norte de Uruguay.

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