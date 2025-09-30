Araña venenosa y mortal apareció en supermercado de Treinta y Tres

Una alarma sanitaria se encendió en el departamento de Treinta y Tres tras el reciente hallazgo de un ejemplar de Araña del Banano (Phoneutria nigriventer) en un supermercado local. Esta especie, considerada una de las más venenosas del planeta, fue encontrada en las últimas horas y eleva a cuatro el número de especímenes hallados en el departamento olimareño. También se han registrado avistamientos en otros puntos del país, de acuerdo a lo informado por La Red Independiente.