Fiscalía pedirá la imputación de uno de los detenidos por el atentado contra Ferrero

Detrás del atentado

Las autoridades tienen la hipótesis de que detrás del atentado estuvo Luis Fernández Albín, el narco de Cerro Norte condenado por el ataque a balazos en diciembre a la sede del Instituto de Rehabilitación (INR) y que está vinculado al comercio internacional liderado por Sebastián Marset. Este último había sido responsabilizado por el ataque a la Brigada Antidrogas el 9 de mayo del 2020 y de hecho una de las claves de la investigación en curso consiste en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tiene el mismo origen chino que el utilizado aquel día.

La pericia está a cargo del Servicio de Material y Armamento del Ejército y la ministra Lazo tomó personalmente el seguimiento de la investigación.