Sociedad Mónica Ferrero |

Justicia

Fiscalía pedirá la imputación de uno de los detenidos por el atentado contra Ferrero

Habrá que esperar que ocurre con la otra detenida ya que las cámaras de seguridad muestran que no participó en el atentado y podría ser liberada.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Por Redacción Caras y Caretas

La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano pedirá este martes la imputación de uno de los detenidos por el atentado el domingo en la casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, según informaron fuentes de Fiscalía. El hombre viajaba en un Volkswagen Bora que ofició de apoyo al ataque perpetrado por otros dos delincuentes que ingresaron a la vivienda por la parte trasera desde un techo vecino y que huyeron en una camioneta blanca que luego incendiaron a la altura del Cementerio Norte.

La otra detenida, en cambio, sería liberada. Si bien viajaba en el mismo Bora cuando fue arrestada junto al hombre, las imágenes de cámaras de seguridad que tienen los investigadores muestran que ella no participó del atentado.

El inédito episodio de la madrugada del domingo escaló a lo más alto de la agenda política y ocupó buena parte del día en la Torre Ejecutiva. El presidente Yamandú Orsi reunió sobre el mediodía a la propia Ferrero, al ministro del Interior, Carlos Negro, el director nacional de Policía, José Azambuya, a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, al secretario y al prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, y al titular de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera.

Detrás del atentado

Las autoridades tienen la hipótesis de que detrás del atentado estuvo Luis Fernández Albín, el narco de Cerro Norte condenado por el ataque a balazos en diciembre a la sede del Instituto de Rehabilitación (INR) y que está vinculado al comercio internacional liderado por Sebastián Marset. Este último había sido responsabilizado por el ataque a la Brigada Antidrogas el 9 de mayo del 2020 y de hecho una de las claves de la investigación en curso consiste en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tiene el mismo origen chino que el utilizado aquel día.

La pericia está a cargo del Servicio de Material y Armamento del Ejército y la ministra Lazo tomó personalmente el seguimiento de la investigación.

