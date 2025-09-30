La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano pedirá este martes la imputación de uno de los detenidos por el atentado el domingo en la casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, según informaron fuentes de Fiscalía. El hombre viajaba en un Volkswagen Bora que ofició de apoyo al ataque perpetrado por otros dos delincuentes que ingresaron a la vivienda por la parte trasera desde un techo vecino y que huyeron en una camioneta blanca que luego incendiaron a la altura del Cementerio Norte.
Justicia
Fiscalía pedirá la imputación de uno de los detenidos por el atentado contra Ferrero
Habrá que esperar que ocurre con la otra detenida ya que las cámaras de seguridad muestran que no participó en el atentado y podría ser liberada.