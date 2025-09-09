Armado hasta los dientes: docente de odontología entró con arma de fuego a facultad y fue sancionado

Hacete socio para acceder a este contenido

Razonablemente inadecuado

Por Redacción de Caras y Caretas

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) rechazó el recurso de un docente de la Facultad de Odontología que buscaba el cese de las medidas cautelares en su contra. El profesor fue denunciado en abril por ingresar a las instalaciones con un arma de fuego, según lo publicado por El Observador y confirmado por Caras y Caretas.

A raíz de esta denuncia, la Udelar inició un sumario administrativo y dispuso la separación del cargo por seis meses, junto con la retención de la mitad del salario del involucrado.

El docente apeló la decisión, argumentando que las medidas eran "irrazonables" y "desproporcionadas", y que afectaban su derecho al trabajo. Sin embargo, la Facultad de Odontología y, en última instancia, el CDC, desestimaron su reclamo.

Sanción lógica

Según la resolución, las autoridades universitarias consideraron que la suspensión es "lógica, razonable y adecuada" dada la seriedad del incidente. Además, reiteraron que la medida es de carácter preventivo y no una sanción definitiva.

