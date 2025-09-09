Armado hasta los dientes: docente de odontología entró con arma de fuego a facultad y fue sancionado

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) rechazó el recurso de un docente de la Facultad de Odontología que buscaba el cese de las medidas cautelares en su contra. El profesor fue denunciado en abril por ingresar a las instalaciones con un arma de fuego, según lo publicado por El Observador y confirmado por Caras y Caretas.