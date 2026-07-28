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Sociedad abuela | puñaladas | adolescente

Al Inisa por 150 días

Imputaron a adolescente de 13 años que mató a su abuela a puñaladas

La Fiscalía entendió que, más allá de tener esquizofrenia, la menor es imputable del homicidio de su abuela, por lo que deberá cumplir una pena en el Inisa.

Adolescente que mató a su abuela deberá cumplir pena en el Inisa.

Adolescente que mató a su abuela deberá cumplir pena en el Inisa.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia formalizó la investigación contra la adolescente de 13 años que mató a puñaladas a su abuela de 81 años en Casavalle y deberá cumplir 150 días de prisión preventiva en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

No obstante, la psiquiatra pediátrica forense que intervino en el caso recomendó evaluación previa en el Hospital Pereira Rossel, por lo que Fiscalía informó, según consignó Subrayado, que la menor fue “trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para evaluar la necesidad de una internación en ese centro asistencial. Mientras permanezca allí, deberá contar con custodia del Inisa y, una vez dispuesta el alta, será trasladada para cumplir la medida cautelar”.

La decisión de la Justicia

La imputación para la adolescente es por “la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora”.

El homicidio ocurrió en la tarde del domingo 26 en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en Avenida San Martín y Aparicio Saravia, en el barrio Casavalle. La madre de la adolescente llamó al 911 luego de que su hija le había comunicado que la abuela se había suicidado. Sin embargo, la anciana tenía 10 puñaladas: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.

Tras una investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía se pudo comprobar su autoría y la Fiscalía entendió que la adolescente "es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió", dijo una fuente de la investigación.

Esto, sin perjuicio de la atención psiquiátrica que necesitará la menor ya que había interrumpido la misma y su medicación". Familiares de la adolescente explicaron que padece esquizofrenia, que estuvo internada hasta hace unos días por esa condición psiquiátrica, pero se fugó del hospital sin el alta médica y se fue a vivir con su abuela.

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