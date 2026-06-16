Así se vivió el debut de Uruguay en la Juntada Celeste del Parque Roosevelt

La actividad también reunió a representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y ligas de fútbol infantil del departamento, en una convocatoria que puso el foco en el deporte como espacio de integración y encuentro.

El intendente de Canelones, Francisco Legani, participó del evento junto a su familia. También estuvo presente el ministro de Educación José Carlos Mahía.

La jornada marcó además el comienzo de una nueva temporada de actividades de SITIO, que durante los próximos meses ofrecerá una programación cultural, recreativa y deportiva dirigida a públicos de distintas edades.

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