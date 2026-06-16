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Sociedad celeste | SITIO | Mundial

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Así se vivió el debut de Uruguay en la Juntada Celeste del Parque Roosevelt

Al ritmo de la música, juegos y actividades recreativas, cientos de personas se reunieron en la carpa de SITIO para alentar a la Celeste.

Juntada Celeste en SITIO del Parque Roosevelt.

Juntada Celeste en SITIO del Parque Roosevelt.

 Mauricio Rodríguez
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Caras y Caretas Diario

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Desde horas antes del partido frente a Arabia Saudita, familias, grupos de amigos, niños y jóvenes participaron de una jornada que combinó fútbol, música y propuestas recreativas. La previa contó con espectáculos de DJs, juegos, desafíos deportivos, intercambio de figuritas y actividades pensadas para que el público viviera el inicio de la Copa del Mundo en un ambiente festivo.

La pantalla gigante instalada en el predio se convirtió en el centro de atención durante el encuentro de la Celeste, mientras cientos de personas compartían el aliento a la selección en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión, con oferta gastronómica y una ambientación alusiva al combinado uruguayo.

La actividad también reunió a representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y ligas de fútbol infantil del departamento, en una convocatoria que puso el foco en el deporte como espacio de integración y encuentro.

El intendente de Canelones, Francisco Legani, participó del evento junto a su familia. También estuvo presente el ministro de Educación José Carlos Mahía.

La jornada marcó además el comienzo de una nueva temporada de actividades de SITIO, que durante los próximos meses ofrecerá una programación cultural, recreativa y deportiva dirigida a públicos de distintas edades.

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