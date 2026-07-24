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Sociedad Parque Rodó | heridos | hospital

Conflicto criminal

Dos de los heridos en ataque a tiros en Parque Rodó se fueron del hospital sin alta médica

Un herido de bala y un herido de arma blanca en la yugular durante el ataque en Parque Rodó, se fueron sin tener el alta médica del hospital donde los atendían.

Escena del crimen en Parque Rodó.

Escena del crimen en Parque Rodó.
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Por Redacción Caras y Caretas

Dos de los cinco heridos en la rambla de Parque Rodó -durante ataque en el que un adolescente de 12 años fue asesinado- fueron trasladados en la madrugada de este viernes a la Asociación Española, uno con un disparo de arma de fuego y otro de arma blanca, pero se fueron de la mutualista sin el alta.

Se fueron antes de que la Policía los pueda interrogar

Al ser alertada la Policía, de que dos de los heridos estaban en la mutualista ubicada en el barrio Cordón, fueron a interrogarlos. Pero cuando llegaron, el herido de arma de fuego ya no estaba en la sala de emergencias, y el herido de arma blanca en la yugular, estaba siendo atendido por los médicos y no pudieron interrogarlo en ese momento.

Los investigadores de la Policía volvieron más tarde, pero el hombre también se había ido sin la autorización médica.

Según consignó Subrayado en base a fuentes policiales, el herido de arma blanca, se apellida Suárez, tiene 25 años y cuenta antecedentes penales, el último de agosto de 2020 por tenencia de drogas no para el consumo.

Los Puglia vs. Los Suárez

En tanto, el adolescente de 12 años. fallecido en el ataque a tiros de la madrugada del viernes, se llamaba Thiago Puglia, y ese mismo apellido portaban dos de los heridos de bala.

La principal hipótesis del ataque a balazos es una venganza por la masacre ocurrida el viernes 10 de julio en una casa del barrio El Monarca, donde tres integrantes del clan criminal Los Suárez de Villa Española fueron acribillados a balazos junto a la novia de uno de ellos y la madre de la joven.

Los Puglia -aliados con Los Albín- tienen desde hace años una sangrienta disputa con Los Suárez por el negocio del microtráfico en esa zona de Montevideo.

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