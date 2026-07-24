Dos de los heridos en ataque a tiros en Parque Rodó se fueron del hospital sin alta médica

Según consignó Subrayado en base a fuentes policiales, el herido de arma blanca, se apellida Suárez, tiene 25 años y cuenta antecedentes penales, el último de agosto de 2020 por tenencia de drogas no para el consumo.

Los Puglia vs. Los Suárez

En tanto, el adolescente de 12 años. fallecido en el ataque a tiros de la madrugada del viernes, se llamaba Thiago Puglia, y ese mismo apellido portaban dos de los heridos de bala.

La principal hipótesis del ataque a balazos es una venganza por la masacre ocurrida el viernes 10 de julio en una casa del barrio El Monarca, donde tres integrantes del clan criminal Los Suárez de Villa Española fueron acribillados a balazos junto a la novia de uno de ellos y la madre de la joven.

Los Puglia -aliados con Los Albín- tienen desde hace años una sangrienta disputa con Los Suárez por el negocio del microtráfico en esa zona de Montevideo.