Dos de los cinco heridos en la rambla de Parque Rodó -durante ataque en el que un adolescente de 12 años fue asesinado- fueron trasladados en la madrugada de este viernes a la Asociación Española, uno con un disparo de arma de fuego y otro de arma blanca, pero se fueron de la mutualista sin el alta.
Conflicto criminal
Dos de los heridos en ataque a tiros en Parque Rodó se fueron del hospital sin alta médica
Un herido de bala y un herido de arma blanca en la yugular durante el ataque en Parque Rodó, se fueron sin tener el alta médica del hospital donde los atendían.