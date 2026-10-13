Ataque a balazos en la Villa del Cerro: joven de 25 años asesinado y otro de 23 herido

Mientras tanto, el otro joven, que no tiene antecedentes penales, recibió un disparo en un pie y se desplomó en un pasaje cercano frente a un terreno baldío, consignó Subrayado. Luego, el herido fue trasladado al Hospital del Cerro donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro. El herido declaró a la Policía que escuchó el ruido de una moto y luego los disparos de arma de fuego.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigación de Hechos Complejos, personal de Investigaciones de la Zona IV y la Policía Científica, que relevó la escena.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron varios casquillos de bala calibre 9 milímetros.