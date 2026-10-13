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Sociedad balazos | joven | herido

Homicidio en el oeste

Ataque a balazos en la Villa del Cerro: joven de 25 años asesinado y otro de 23 herido

Un joven de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido en un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este martes cerca de la Fortaleza del Cerro.

Ataque a tiros en el Cerro (Archivo).

Ataque a tiros en el Cerro (Archivo).

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Minutos antes de las 4 de la madrugada de este martes 13 de octubre, un hombre de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido en un ataque a balazos ocurrido en la zona de Juan Viacava y Polonia, cerca de la Fortaleza del Cerro de Montevideo.

La Policía recibió un llamado de vecinos por varios disparos de arma de fuego, y, al llegar, los efectivos encontraron a los dos jóvenes heridos de bala. Tras arribar al lugar, una emergencia móvil confirmó la muerte del hombre de 25 años.

Herido contó que llegó una moto y les disparó

La víctima fatal tenía antecedentes por rapiña y varias indagatorias policiales.

Mientras tanto, el otro joven, que no tiene antecedentes penales, recibió un disparo en un pie y se desplomó en un pasaje cercano frente a un terreno baldío, consignó Subrayado. Luego, el herido fue trasladado al Hospital del Cerro donde fue intervenido y se encuentra fuera de peligro. El herido declaró a la Policía que escuchó el ruido de una moto y luego los disparos de arma de fuego.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigación de Hechos Complejos, personal de Investigaciones de la Zona IV y la Policía Científica, que relevó la escena.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron varios casquillos de bala calibre 9 milímetros.

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