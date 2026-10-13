Minutos antes de las 4 de la madrugada de este martes 13 de octubre, un hombre de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido en un ataque a balazos ocurrido en la zona de Juan Viacava y Polonia, cerca de la Fortaleza del Cerro de Montevideo.
Homicidio en el oeste
Ataque a balazos en la Villa del Cerro: joven de 25 años asesinado y otro de 23 herido
Un joven de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido en un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este martes cerca de la Fortaleza del Cerro.