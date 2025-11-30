Atlántida marca el inicio de la temporada de turismo 2026

La instancia reunió a intendentes, referentes de direcciones departamentales de turismo, alcaldes, concejales y operadores, en un encuentro que consolidó el carácter nacional del lanzamiento y el interés generado por el inicio del período estival. En la ceremonia central intervinieron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, la directora de Turismo de Canelones, Ximena Acosta, y el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano. Tras las exposiciones se presentaron los nuevos spots institucionales del Ministerio y del Gobierno departamental, seguidos por un video mapping y una propuesta musical con tambores.