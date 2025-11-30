Atlántida marca el inicio de la temporada de turismo 2026

Atlántida fue el punto elegido para el lanzamiento nacional de la temporada de turismo 2026, en una convocatoria organizada por el Ministerio de Turismo y el Gobierno de Canelones. La actividad se desarrolló en el Espacio Dínamo, en el kilómetro 45 de la Ruta Interbalnearia, con la presencia de representantes institucionales de distintos departamentos y actores del sector privado.
La instancia reunió a intendentes, referentes de direcciones departamentales de turismo, alcaldes, concejales y operadores, en un encuentro que consolidó el carácter nacional del lanzamiento y el interés generado por el inicio del período estival. En la ceremonia central intervinieron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, la directora de Turismo de Canelones, Ximena Acosta, y el alcalde de Atlántida, Ernesto Capano. Tras las exposiciones se presentaron los nuevos spots institucionales del Ministerio y del Gobierno departamental, seguidos por un video mapping y una propuesta musical con tambores.
El lanzamiento en Atlántida reafirmó la posición de Canelones dentro del turismo interno y expuso el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el departamental y el sector privado. La elección del balneario mostró la relevancia del departamento como destino para visitantes uruguayos y de la región, en una fase del año que concentra gran parte de la actividad turística nacional.
Importancia del turismo
Durante la ceremonia, Legnani señaló la importancia de la instancia y subrayó el peso del turismo interno para Canelones, que concentra una proporción elevada de visitantes nacionales. Indicó que el departamento recibe consultas y reservas de Argentina y Brasil, lo que amplía las perspectivas para el verano.
Menoni destacó que las condiciones regionales permiten anticipar un período favorable, con factores cambiarios estables y mejoras en la conectividad aérea. Mencionó también el trabajo de promoción realizado en países vecinos.
Acosta afirmó que las consultas previas a diciembre muestran una tendencia ascendente y que se percibe un aumento de visitantes argentinos y brasileños, junto con un movimiento constante del turismo nacional.