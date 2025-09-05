Aventura Shopping: ¿cómo será el nuevo centro comercial?

Y añadió: "En esta zona todavía hay espacio y tenemos posibilidad de generar la aventura de ir a un parque, de jugar, la aventura de ir a entretenerse y, además, tener un shopping al lado. Por eso, manejamos ese nombre".

¿Se vienen más proyectos?

Al analizar el presente y el futuro de los centros comerciales en Uruguay, Lecueder explicó por qué en los últimos años no se han desarrollado nuevos emprendimientos de gran escala: “Yo creo que la gran limitante aquí es el mercado”, señaló.

Según explicó, en el negocio inmobiliario tradicional los errores de ubicación o de planificación pueden corregirse con el tiempo: “Si yo hago un edificio de viviendas y me equivoco en la zona, me va a costar más venderlo, voy a ganar menos dinero, pero a la corta o a la larga lo voy a vender y voy a recuperar por lo menos parte del capital”.

En cambio, advirtió que el caso de los shoppings es diferente: “Si no hay gente comprando, los comerciantes se van, y no esperan cinco años a ver si aparece alguien. La necesidad de buena operación de un shopping es muy diferente a la de cualquier otro negocio inmobiliario. No está basada en la parte inmobiliaria, sino en la parte comercial”, explicó.

Por este motivo, remarcó que el grupo comercial disfruta de desarrollar shoppings, pero que actúa con cautela al proyectar nuevas iniciativas. “Nos encanta hacer shopping, no hemos hecho más porque queremos ir viendo la evolución, las zonas donde consumen, estudiar los hábitos de concurrencia”, detalló.

Actualmente, Lecueder confirmó que "no hay en carpeta" otros proyectos de la magnitud de Aventura Shopping, por lo cual no se espera un crecimiento explosivo del sector. Sin embargo, considera posible avanzar en emprendimientos de menor escala, con base en usos mixtos, que combinen propuestas comerciales con otros servicios, como es el caso del Shopping Tres cruces.