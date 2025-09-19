Aviso especial de meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes que se extenderán hasta el domingo

Se espera que la situación comience a mejorar a partir de la mañana del domingo, comenzando por el suroeste del país. Esta mejora vendrá acompañada de un marcado descenso en las temperaturas, lo que marcará el fin de este episodio de tormentas. Se insta a la población a tomar las precauciones necesarias y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1968772455603786003&partner=&hide_thread=false #AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y muy fuertes a partir del viernes 19. pic.twitter.com/qT9V9Sb05A — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 18, 2025