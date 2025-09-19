Hacete socio para acceder a este contenido

Aviso especial de meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes que se extenderán hasta el domingo

Según meteorología una masa de aire húmedo e inestable estará ingresando al territorio nacional generando tormentas puntualmente fuertes.

Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Meteorología ha emitido un aviso especial por una serie de tormentas fuertes y muy fuertes que afectarán al país desde este viernes y se prolongarán durante todo el fin de semana. El fenómeno, resultado de una masa de aire húmedo e inestable, podría generar condiciones meteorológicas adversas en varias regiones.

El pronóstico indica que las tormentas, que ya comenzaron a afectar el litoral oeste del país, se desplazarán progresivamente hacia el este.

La inestabilidad climática traerá consigo una serie de riesgos significativos, incluyendo rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. A pesar de la severidad del pronóstico, Meteorología aclara que se esperan mejoras temporales en el clima.

El aviso detalla que la inestabilidad continuará durante el sábado, afectando especialmente el litoral oeste y el norte del país en la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, un nuevo sistema frontal ingresará por el suroeste, trayendo consigo las tormentas más intensas, principalmente en las zonas al sur del Río Negro.

Se espera que la situación comience a mejorar a partir de la mañana del domingo, comenzando por el suroeste del país. Esta mejora vendrá acompañada de un marcado descenso en las temperaturas, lo que marcará el fin de este episodio de tormentas. Se insta a la población a tomar las precauciones necesarias y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

