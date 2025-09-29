Benech tras atentado a Ferrero: "Se subió un escalón en la criminalidad"

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, transmitió la preocupación institucional tras el atentado perpetrado en la madrugada del domingo contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. En conferencia de prensa aseguró que la jerarca “está bien de salud”, al igual que su familia, aunque reconoció el "impacto emocional" del hecho.
“Ella es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto y obviamente va a seguir adelante”, sostuvo Benech. Según explicó, la fiscal pidió especialmente agradecer las múltiples muestras de respaldo recibidas desde el sistema político, la sociedad civil, las cámaras empresariales y el PIT-CNT. “Ha sido un hecho que conmovió a toda la sociedad”, subrayó.
El portavoz destacó la reacción unánime de condena al atentado y la defensa de la institucionalidad. “Por suerte ha habido una reacción de indignación frente a esta situación, porque se trata de un ataque no solo a una persona, sino a la cabeza de la Fiscalía, justamente a los acusadores públicos”, remarcó.
"No hubo evaluación correcta del riesgo"
Consultado sobre las fallas de seguridad que permitieron el ingreso al fondo de la vivienda de Ferrero, Benech reconoció que “a todas luces, hubo alguna falla de seguridad, no hubo una evaluación correcta del riesgo”, aunque aclaró que es un asunto que compete a especialistas del Ministerio del Interior. De todos modos, aseguró que ya se están tomando medidas y reforzando la protección.
Amenazas anteriores
El vocero recordó que Ferrero, por su labor al frente de la Fiscalía de Estupefacientes, ha sido objeto de amenazas anteriores, además de un asalto nunca esclarecido del todo. En esta ocasión, dijo, la gravedad del ataque es mayor porque se produjo en su domicilio particular. “Se trata de un episodio grave porque ya ingresaron al domicilio particular… desde ese punto de vista, se han subido algunos escalones, la criminalidad en Uruguay ha cambiado”, advirtió.
Benech señaló además que el hecho impactó en el ánimo del cuerpo fiscal, especialmente en quienes investigan al narcotráfico. “Si dijera que no tiene ningún impacto, no estaría diciendo la verdad. Efectivamente, tiene un impacto emocional”, admitió. Sin embargo, remarcó la determinación de los fiscales: “Están preparados y formados para combatir al crimen organizado. Sé que no van a bajar los brazos y que incluso van a redoblar sus esfuerzos”.
Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer a la Fiscalía en todos los planos: “El comunicado habla de robustecer a la institución con recursos humanos y materiales. Entre ellos, obviamente, está la seguridad de los fiscales”.