Rey Humor JF: el caballo de carrera que cría Daniela Cabral desde su lujosa prisión puntaesteña

La impunidad de la que goza Cabral desde su lujosa prisión puntaesteña

Cabral, si bien fue imputada por la estafa en julio de este año, corrió con la "suerte" de poder cumplir la prisión preventiva en su exclusivo apartamento ubicado en plena rambla de la península del principal balneario uruguayo, además de no ser imputada por lavado de activos como lo fue Pablo Carrasco y -semanas atrás- su esposa Ana Iewdiukow, ante los reclamos de los abogados de los damnificados que no dan crédito de las laxas medidas limitativas que permitieron que las mujeres transfieran y cobren millonarias cifras en sus cuentas, en plena investigación del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, cuyo trabajo ya es cuestionado por varios abogados de los ahorristas estafados.