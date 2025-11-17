Hacete socio para acceder a este contenido

Conexión burrera

Rey Humor JF: el caballo de carrera que cría Daniela Cabral desde su lujosa prisión puntaesteña

Ante la indignación de los ahorristas estafados, Cabral no solo sigue cobrando plata sucia de su difunto esposo. Cría un caballo que ayer ganó en Las Piedras.

El caballo de carrera de Daniela Cabral ganó en Las Piedras.

La novena carrera del pasado domingo en el Hipódromo de Las Piedras no pasó desapercibida para los 4300 ahorristas estafados por los responsables de Conexión Ganadera. Es que el Rey Humor JF, que ganó el premio Loreley con un tiempo de 1’00’’18, es criado (o por lo menos así surge de la planilla oficial de Maroñas) por Daniela Cabral Bilhere, viuda de Gustavo Basso, cofundador del fondo ganadero que es investigado por la estafa más grande del país, con un pasivo que supera los 380 millones de dólares.

La impunidad de la que goza Cabral desde su lujosa prisión puntaesteña

Cabral, si bien fue imputada por la estafa en julio de este año, corrió con la "suerte" de poder cumplir la prisión preventiva en su exclusivo apartamento ubicado en plena rambla de la península del principal balneario uruguayo, además de no ser imputada por lavado de activos como lo fue Pablo Carrasco y -semanas atrás- su esposa Ana Iewdiukow, ante los reclamos de los abogados de los damnificados que no dan crédito de las laxas medidas limitativas que permitieron que las mujeres transfieran y cobren millonarias cifras en sus cuentas, en plena investigación del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, cuyo trabajo ya es cuestionado por varios abogados de los ahorristas estafados.

En el caso de Cabral, se comprobó que no solo cobró documentos con la firma de su esposo ya fallecido, sino que recibió personalmente casi un millón y medio de dólares que un tomador de ganado le debía a su esposo, que la viuda cobró en las sombras en detrimento de los damnificados. Esto, debido a que los embargos contra ella fueron limitados y no afectaron las cuentas bancarias personales de Cabral.

