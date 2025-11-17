Cuando Rey Humor JF, el caballo jineteado por el jockey Waldemar Maciel, se quitó de encima en los 200 a Gary Kissy, amagó peligroso pero fugaz Pickles, apenas asomando el hocico al place en el último cabeceo y cruzó el disco para alegría su criadora, Daniela Cabral, que festejó desde su lujoso apartamento del edificio Imperiale, en Punta del Este.
Conexión burrera
Rey Humor JF: el caballo de carrera que cría Daniela Cabral desde su lujosa prisión puntaesteña
Ante la indignación de los ahorristas estafados, Cabral no solo sigue cobrando plata sucia de su difunto esposo. Cría un caballo que ayer ganó en Las Piedras.