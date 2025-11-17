Decomisan en Bélgica 381 kg de cocaína en un contenedor que fue embarcado en Montevideo

La Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno a cargo de Angelita Romano investiga el hallazgo, en el puerto de Amberes (Bélgica), de 381 kg de cocaína en un contenedor con arroz que fue embarcado en el puerto de Montevideo en el buque Grande Nigeria de la empresa Grimaldi, denunció este lunes la Dirección Nacional de Aduanas.