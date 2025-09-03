La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) expresó su “más profundo repudio e indignación” tras el violento asalto ocurrido en la Policlínica San José, dependiente del Centro de Salud de Sayago, donde trabajadoras fueron reducidas por delincuentes armados y despojadas de sus pertenencias.
Paro general
"Basta de violencia": trabajadores de la salud reclaman seguridad tras violento episodio en Sayago
La FFSP denunció un nuevo asalto en Sayago y advirtió que la violencia contra el personal de salud se ha vuelto cada vez más frecuente e inaceptable.