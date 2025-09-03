Hacete socio para acceder a este contenido

Paro general

"Basta de violencia": trabajadores de la salud reclaman seguridad tras violento episodio en Sayago

La FFSP denunció un nuevo asalto en Sayago y advirtió que la violencia contra el personal de salud se ha vuelto cada vez más frecuente e inaceptable.

Trabajadores de la salud alertan sobre incremento de violencia.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El gremio advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de un fenómeno creciente. Los episodios de violencia contra personal de la salud pública se han multiplicado en los últimos años, generando alarma en trabajadores y usuarios del sistema. “Este hecho, que vulnera no solo la seguridad de los trabajadores, sino también de los usuarios del sistema público de salud, es inaceptable y exige acciones inmediatas de las autoridades”, señala el comunicado.

La FFSP insistió en que no se trata de un reclamo corporativo, sino de un problema que afecta a toda la sociedad. La violencia contra el personal de salud, señalaron, debilita la atención pública y pone en riesgo a quienes dependen diariamente del sistema sanitario estatal.

Paro general

Ante la gravedad de lo ocurrido, la FFSP resolvió un paro general en toda la Red de Atención Primaria Metropolitana hasta la medianoche de este miércoles, manteniendo únicamente los servicios de emergencia. La medida busca llamar la atención sobre la necesidad de garantizar condiciones seguras de trabajo y exigir el esclarecimiento inmediato de lo sucedido.

“En defensa de la integridad de los trabajadores, la violencia hacia quienes cuidamos la salud del pueblo es una línea que no se puede cruzar”, afirmaron los dirigentes sindicales. Desde la federación remarcaron que ya no se trata solo de mejorar protocolos de seguridad, sino de asumir que el personal de salud se ha convertido en blanco frecuente de robos, amenazas y agresiones dentro de los centros asistenciales.

El sindicato insistió en que es urgente reforzar la protección del personal sanitario y garantizar que pueda desempeñar sus tareas sin exponerse a riesgos. “Basta de violencia, queremos trabajar con seguridad”, concluye el comunicado.

