"Basta de violencia": trabajadores de la salud reclaman seguridad tras violento episodio en Sayago

Paro general

Ante la gravedad de lo ocurrido, la FFSP resolvió un paro general en toda la Red de Atención Primaria Metropolitana hasta la medianoche de este miércoles, manteniendo únicamente los servicios de emergencia. La medida busca llamar la atención sobre la necesidad de garantizar condiciones seguras de trabajo y exigir el esclarecimiento inmediato de lo sucedido.

“En defensa de la integridad de los trabajadores, la violencia hacia quienes cuidamos la salud del pueblo es una línea que no se puede cruzar”, afirmaron los dirigentes sindicales. Desde la federación remarcaron que ya no se trata solo de mejorar protocolos de seguridad, sino de asumir que el personal de salud se ha convertido en blanco frecuente de robos, amenazas y agresiones dentro de los centros asistenciales.

El sindicato insistió en que es urgente reforzar la protección del personal sanitario y garantizar que pueda desempeñar sus tareas sin exponerse a riesgos. “Basta de violencia, queremos trabajar con seguridad”, concluye el comunicado.