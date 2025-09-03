Juicio a Bolsonaro: defensa de un acusado admitió que hubo planes golpistas

El proceso judicial busca esclarecer si Bolsonaro y su entorno alentaron la movilización que culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, en enero de 2023. Aquella jornada dejó en evidencia la fragilidad institucional del país y abrió un debate sobre los límites de la radicalización política en Brasil.

Por su parte, la defensa del expresidente cuestionó que el proceso haya restringido su derecho a una defensa plena y reiteró que no existen pruebas que lo vinculen con la presunta trama.

Con un expresidente sentado en el banquillo, el juicio representa un momento crítico para la democracia brasileña. En las próximas jornadas, el Tribunal Supremo continuará escuchando alegatos que podrían definir el futuro político y judicial de Bolsonaro y marcar un precedente sobre la respuesta institucional frente a amenazas de ruptura del orden democrático.