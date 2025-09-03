Festival "Late el Roosevelt" tendrá nueva edición con entrada gratuita

Legnani recordó la edición anterior como un día “formidable” donde se veía cómo la actividad “fluía” en cada rincón del parque. Celebró el trabajo del “equipazo” que hace posible el evento y el avance en proyectos que antes eran solo un sueño, como el lago limpio que ahora permite actividades como los barquitos.

Por su parte, el Secretario Irigoin reflexionó sobre el profundo cambio que ha transformado el parque en un espacio cuidado y de encuentro, donde la cultura, el deporte y el desarrollo humano conviven, promoviendo a mediano y largo plazo la seguridad y la convivencia armónica.

La programación de este año es muy variada e incluye espectáculos artísticos, propuestas lúdicas e interactivas, ferias de artesanos y gastronomía. Habrá tres escenarios con una grilla diversa que se extenderá a lo largo de toda la jornada. La entrada es gratuita y el acceso estará habilitado por tres puntos: Avenida Las Américas, Avenida La Playa y Wilson Ferreira Aldunate.

Con sus 350 hectáreas, el Parque Roosevelt se ha consolidado como un espacio verde de referencia. Su evolución en las últimas décadas ha sido notoria, con mejoras en infraestructura y una oferta creciente de actividades que invitan a la participación ciudadana.

El Director Castro enfatizó que el Roosevelt “es el fiel ejemplo del camino que debemos recorrer para seguir fortaleciendo lo que son los espacios verdes, los espacios públicos, seguir democratizando en todo el departamento”.

En esta línea, el festival Late el Roosevelt es el reflejo de una “visión de transformación y compromiso” y surge “como una idea en el marco de un proceso de transformación muy profunda”, expresó el Director de Parques, José Freitas.

Las autoridades reconocieron que el éxito del parque es posible gracias al compromiso de los equipos que trabajan todo el año en su mantenimiento, destacando el aporte de cooperativas, funcionarios y la diversidad de propuestas que han contribuido a enriquecer la oferta lúdica y las actividades del festival.