Sociedad festival | Late el Roosevelt | Parque Roosevelt

109 años

Festival "Late el Roosevelt" tendrá nueva edición con entrada gratuita

La cuarta edición del Festival Late el Roosevelt se da en el marco del 109 aniversario del emblemático parque.

Festival en el Parque Roosevelt
Por Redacción de Caras y Caretas

El Parque Roosevelt vuelve a ser el epicentro de la celebración este sábado 6 de setiembre con la cuarta edición del Festival Late el Roosevelt, un evento gratuito que se ha consolidado como un punto de encuentro con actividades para todas las edades. Esta festividad coincide con el 109° aniversario de la primera plantación de árboles en este parque histórico, que hoy simboliza la sustentabilidad y la convivencia para toda el área metropolitana.

Lanzamiento del Festival

El lanzamiento oficial del festival se realizó en un domo especial, donde autoridades departamentales y municipales destacaron la transformación del parque. En la mesa de oradores estuvieron presentes el Intendente de Canelones, Francisco Legnani, el Secretario General, Pedro Irigoin, y los directores de Espacios Públicos y Parques, Eugenio Castro y José Freitas, respectivamente.

El Intendente Legnani resaltó que el Roosevelt ha “crecido enormemente en vida y actividades”, gracias a la capacidad de destinar más recursos que permitieron “explotar” su potencial, algo que no era posible en administraciones anteriores. Subrayó que el parque ha aparecido en la agenda pública y atrae a visitantes no solo de Canelones, sino también de Montevideo, lo que demuestra su consolidación.

Legnani recordó la edición anterior como un día “formidable” donde se veía cómo la actividad “fluía” en cada rincón del parque. Celebró el trabajo del “equipazo” que hace posible el evento y el avance en proyectos que antes eran solo un sueño, como el lago limpio que ahora permite actividades como los barquitos.

Por su parte, el Secretario Irigoin reflexionó sobre el profundo cambio que ha transformado el parque en un espacio cuidado y de encuentro, donde la cultura, el deporte y el desarrollo humano conviven, promoviendo a mediano y largo plazo la seguridad y la convivencia armónica.

La programación de este año es muy variada e incluye espectáculos artísticos, propuestas lúdicas e interactivas, ferias de artesanos y gastronomía. Habrá tres escenarios con una grilla diversa que se extenderá a lo largo de toda la jornada. La entrada es gratuita y el acceso estará habilitado por tres puntos: Avenida Las Américas, Avenida La Playa y Wilson Ferreira Aldunate.

Con sus 350 hectáreas, el Parque Roosevelt se ha consolidado como un espacio verde de referencia. Su evolución en las últimas décadas ha sido notoria, con mejoras en infraestructura y una oferta creciente de actividades que invitan a la participación ciudadana.

El Director Castro enfatizó que el Roosevelt “es el fiel ejemplo del camino que debemos recorrer para seguir fortaleciendo lo que son los espacios verdes, los espacios públicos, seguir democratizando en todo el departamento”.

En esta línea, el festival Late el Roosevelt es el reflejo de una “visión de transformación y compromiso” y surge “como una idea en el marco de un proceso de transformación muy profunda”, expresó el Director de Parques, José Freitas.

Las autoridades reconocieron que el éxito del parque es posible gracias al compromiso de los equipos que trabajan todo el año en su mantenimiento, destacando el aporte de cooperativas, funcionarios y la diversidad de propuestas que han contribuido a enriquecer la oferta lúdica y las actividades del festival.

