Gremio de BPS rechaza que organismo impida que 40 trabajadores regularicen su situación

"Se trata de una solución que ya tiene antecedentes en la propia administración pública, como ocurrió en UTE en 2023 —durante un gobierno de signo político distinto— donde se contempló esta situación con criterios de razonabilidad y sentido común", apunta la misiva.

Sin embargo, "en la última reunión celebrada en la segunda semana de febrero, la administración cerró la puerta al diálogo", apuntó ATSS. La respuesta fue categórica: “Es una decisión política”, aseveraron desde el gremio.

Apuntaron que "esta afirmación no solo implica una negativa, sino que confirma que la exclusión de estos trabajadores no obedece a impedimentos jurídicos ni técnicos, sino a una decisión deliberada".

Críticas por "proteger al poder y castigar al trabajador"

"Resulta profundamente contradictorio —y éticamente insostenible— que se exija un requisito formal rígido a trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del organismo, mientras el propio sistema político habilita designaciones en cargos de alta jerarquía sin exigencias equivalentes. ¿Cuál es el criterio? ¿Para quiénes rige la rigurosidad y para quiénes la flexibilidad? ¿Qué mensaje se envía cuando se protege al poder y se castiga al trabajador?", cuestionó el gremio.

La ATSS considera que "esta decisión es injusta y viola los derechos humanos fundamentales de los trabajadores".

"Es inaceptable que se permita a funcionarios, directores políticos, embajadores en Etiopía y hasta Presidentes del BPS, entre otros, ocupar cargos sin cumplir con los requisitos de educación media básica, mientras que se niega a los trabajadores del grupo 19 02 la oportunidad de regularizar su situación a través de un concurso, y participando de las etapas de pruebas de forma previa".

Desde el sindicato entienden que "esta situación no es meramente administrativa: es una cuestión de equidad, de coherencia institucional y de respeto a derechos fundamentales. Negar la posibilidad de regularización a quienes han demostrado durante años su idoneidad funcional constituye una forma de discriminación estructural que perpetúa la precariedad en el empleo público", acusa.

La ATSS solicitó en la última bipartita política ser recibida por el Directorio de BPS a fin de informar lo que se está solicitando y fundamentar la propuesta de forma previa a su tratamiento, pero "el Directorio se reunió en sesión el día 11/2/2026 sin recibir al sindicato y tomando la resolución respecto al concurso de ingresos, sin permitir a las y los trabajadores informar de la propuesta y negando la solicitud de reunión previa".

"ATSS continúa en conflicto y lo sostendrá hasta que esta decisión sea revertida"

"No aceptaremos que se clausure el diálogo ni que se consolide una injusticia por mera voluntad política. Exigimos que el tema sea elevado al más alto nivel de negociación colectiva y que se convoque a la Comisión de Legislación del Parlamento para analizar esta situación con la seriedad que merece", apunta.

No estamos ante una discusión técnica; sino ante "una definición política sobre qué modelo de Estado se quiere construir. Y frente a ello, nuestra posición es clara: no habrá silencio ni resignación cuando lo que está en juego son los derechos de las y los trabajadores".

"La ATSS continuará dando esta pelea con firmeza y convicción. No más tercerizaciones en el Estado", finaliza el comunicado.

Declaración de ATSS sobre la Situación de los Trabajadores del Grupo 19 02