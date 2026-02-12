BPS y COFE firmaron un convenio para facilitar lentes a niños y adolescentes

Beneficiarios del convenio

La prestación, de carácter bianual, está dirigida a hijos o menores a cargo de trabajadores dependientes de organismos comprendidos en la COFE, menores de 14 años, que presenten patologías oftalmológicas congénitas, es decir, enfermedades presentes desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o por situaciones vinculadas al período perinatal.

El aporte económico les permite acceder a lentes comunes —cristales y armazón—, conforme a la prescripción médica.

El monto se definirá según una escala de precios, establecida en pesos uruguayos, con ajustes semestrales. “Es un beneficio nuevo, pero con un formato que ya existe”, aclaró Pardo, ya que estaba vigente para trabajadores del sector privado, a quienes en 2025 se les brindaban unos 5.600 pesos.

Documentación a presentar:

* Documentos de identidad vigentes del generante y el menor de edad, y fotocopias.

* Receta médica en buen estado, con fecha de expedición menor a seis meses, nombre completo y número de cédula de identidad del beneficiario, detalle de la patología, firma y aclaración del médico, con número de registro en la Caja Profesional y timbre profesional para lentes por un valor de 42 pesos.

Dónde se realiza el trámite:

Unidad de Atención Ambulatoria en Montevideo, Agraciada 2981, Oficina de Lentes

Sucursales y agencias del BPS en el interior del país

A través del correo electrónico [email protected]