El director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, señaló que al asumir encontraron una situación más compleja de la prevista en relación con los expedientes pendientes en el organismo y planteó la necesidad de reforzar controles ante el nivel de informalidad laboral en Artigas.
Reforzar controles
BPS: encontraron 58.800 expedientes pendientes y piden controlar informalidad en Artigas
La informalidad en el empleo en Artigas es altísima; según datos que elabora la asesoría general, el 61% es trabajo informal.