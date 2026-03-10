BPS: encontraron 58.800 expedientes pendientes y piden controlar informalidad en Artigas

Nuevos expedientes

El jerarca agregó que el organismo recibe nuevos trámites cada mes, lo que mantiene la carga de trabajo: “BPS todos los meses recibe una demanda de 7.000 u 8.000 expedientes que van acumulándose, por lo tanto el trabajo debe ser permanente”.

Tras una recorrida por el departamento de Artigas, Ferrari también se refirió a la situación del empleo informal en esa zona del país y planteó reforzar los controles. Según indicó, “en Artigas lo que tenemos es una altísima informalidad en el empleo; según datos que elabora la asesoría general, el 61% es trabajo informal”.

En ese marco, sostuvo que “la fiscalización y el control deben seguir desarrollándose”, y añadió que la situación también está vinculada a aspectos educativos.