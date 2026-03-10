Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BPS | Artigas | Ariel Ferrari

Reforzar controles

BPS: encontraron 58.800 expedientes pendientes y piden controlar informalidad en Artigas

La informalidad en el empleo en Artigas es altísima; según datos que elabora la asesoría general, el 61% es trabajo informal.

Ariel Ferrari, director del BPS.

 Armando Sartorotti / FocoUy
El director del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, señaló que al asumir encontraron una situación más compleja de la prevista en relación con los expedientes pendientes en el organismo y planteó la necesidad de reforzar controles ante el nivel de informalidad laboral en Artigas.

Ferrari indicó que la cantidad de trámites acumulados superaba ampliamente las cifras informadas previamente: “El número que recibimos de expedientes que estaban pendientes no tenía nada que ver con lo que encontramos. Nosotros encontramos, tomando fecha límite el 30 de mayo del año pasado, no 20.000 como nos decían sino 58.800 expedientes”.

Según explicó, tras un año de trabajo se redujo el volumen de trámites pendientes, aunque aún quedan miles por resolver. En ese sentido, señaló que “hoy logramos de aquellos 58.000 bajar el 70%, por lo que a un año nos quedan unos 16.000”.

Nuevos expedientes

El jerarca agregó que el organismo recibe nuevos trámites cada mes, lo que mantiene la carga de trabajo: “BPS todos los meses recibe una demanda de 7.000 u 8.000 expedientes que van acumulándose, por lo tanto el trabajo debe ser permanente”.

Tras una recorrida por el departamento de Artigas, Ferrari también se refirió a la situación del empleo informal en esa zona del país y planteó reforzar los controles. Según indicó, “en Artigas lo que tenemos es una altísima informalidad en el empleo; según datos que elabora la asesoría general, el 61% es trabajo informal”.

En ese marco, sostuvo que “la fiscalización y el control deben seguir desarrollándose”, y añadió que la situación también está vinculada a aspectos educativos.

