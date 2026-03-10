¿Cómo acceder?: 250 cupos gratuitos para la Maratón de Montevideo 2026

Cómo acceder a los cupos gratuitos

A diferencia de las inscripciones generales, que ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tickantel, los cupos gratuitos para estudiantes se gestionarán mediante una preinscripción obligatoria.

Las personas interesadas deberán completar un formulario web que se habilitará específicamente para esta convocatoria. El sistema abrirá el martes 10 de marzo a las 15:00 y permanecerá activo hasta completar los 250 lugares disponibles.

Desde la organización se recomienda realizar el trámite apenas se habilite el formulario, ya que la demanda suele ser alta y los cupos son limitados.

Requisitos para participar

Los estudiantes que accedan a estos cupos deberán cumplir con los mismos requisitos que el resto de los corredores inscriptos en la competencia.

En primer lugar, deberán respetar las edades mínimas establecidas según la distancia elegida. Para la carrera de 10 kilómetros es necesario tener al menos 15 años. En cambio, para las distancias de 21 kilómetros y 42 kilómetros se exige ser mayor de 18 años o cumplirlos antes de la fecha de la carrera.

Además, todos los participantes deberán presentar documentación médica que certifique su aptitud para competir. Esto incluye carné de salud vigente, certificado de aptitud física o un certificado médico emitido específicamente para participar en la maratón.

En el caso de los cupos gratuitos para estudiantes, también será obligatorio presentar una constancia de estudio vigente al momento de retirar el kit de competencia.

Tres distancias para elegir

La Maratón de Montevideo ofrecerá nuevamente sus tres distancias tradicionales: 42 kilómetros, 21 kilómetros y 10 kilómetros. Esta variedad permite que corredores con diferentes niveles de preparación puedan participar del evento.

La distancia de 42 kilómetros constituye el desafío principal y convoca a atletas experimentados que buscan completar la prueba clásica del maratón. Los 21 kilómetros, correspondientes a la media maratón, se han convertido en una de las modalidades más populares entre quienes buscan un reto exigente pero accesible.

Por su parte, los 10 kilómetros representan una puerta de entrada ideal para corredores amateurs o para quienes participan por primera vez en una competencia de gran escala.

El punto de partida y llegada será nuevamente la explanada de la Intendencia de Montevideo, un lugar emblemático que se ha consolidado como el centro neurálgico de la competencia.

Desde allí, el circuito llevará a los corredores por diferentes barrios de la capital, integrando tramos urbanos históricos con el recorrido por la rambla montevideana. Este trayecto combina exigencia deportiva con uno de los paisajes más reconocibles de la ciudad.

Cada año, la maratón convoca no solo a deportistas locales, sino también a corredores internacionales que llegan a Montevideo atraídos por la calidad del circuito y la organización del evento.

Compromiso con la inclusión

La organización también mantiene su política de acceso inclusivo al deporte. En ese marco, la inscripción continuará siendo gratuita para personas con discapacidad que deseen participar de la competencia.

Este enfoque busca consolidar la maratón como un evento abierto a toda la comunidad, donde atletas de distintos niveles y condiciones puedan compartir la experiencia deportiva.

Con la habilitación de los 250 cupos gratuitos para estudiantes, la Maratón de Montevideo 2026 refuerza además su apuesta por integrar a nuevas generaciones de corredores y promover la práctica del atletismo entre los jóvenes de la ciudad.