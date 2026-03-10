Investigación por homicidio derivó en importante incautación de cocaína, dinero y municiones

En el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 24 años ocurrido el 8 de marzo de 2026 en el barrio La Unión, agentes del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional desplegaron un operativo en la zona para el esclarecimiento de los hechos.
Tras uno de los cinco allanamientos, realizado en una vivienda de La Unión, la policía encontró nueve ladrillos que totalizaron un peso de 9.763 kg de cocaína.
También se decomisó dinero en efectivo ($ 97.250 y US$ 7.466), un arma de fuego de fabricación casera, 18 municiones y 4 celulares.
Además, durante el operativo se detuvo a dos mujeres mayores de edad.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales del Departamento de la Brigada Antidrogas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, donde fueron trasladadas las personas detenidas.
Posteriormente, las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 4º Turno.